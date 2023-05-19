توقُّعات الأحوال الجوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من الأمطار الغزيرة والسيول، والدفاع المدني يدعو للبقاء في “مكان آمن”

أعلن المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، أنَّ رادارات الطقس قد رصدت قبل قليل، ازدياد تكون السحب الرعدية المحملة بالأمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة فوق مرتفعات مناطق #عسير و#الباحة و#الطائف مرجحاً استمرار الأمطار حتى مساء اليوم، مع تكون السحب الركامية الرعدية الممطرة يرافقها نشاط الرياح الهابطة على منطقتي #الرياض و#الشرقية

أمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة في معظم المناطق

وكانت الأرصاد الجوية قد أصدرت تقريرها حول حالة الطقس المتوقَّعة اليوم الجمعة حيث تكون الفرصة مهيَّأةٌ لهطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة مع جريان السيول وتساقط زخاتٍ البَرَد، ونشاط الرياحٌ المثيرة للغبار والأتربة التي تؤدي لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من الرياض والشرقية، ونجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرّمة، كما تتكوُّن السحب الرعدية الممطرة ترافقها الرياحٍ النشطة على أجزاء من المدينة المنوّرة، والقصيم، وحائل، والحدود الشمالية.

🔴 رادارات الطقس ترصد ازدياد تكون السحب الرعدية الممطرة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات من مناطق #عسير و #الباحة تمتد إلى #الطائف و الأجزاء الشرقية من تلك المناطق، مع توقعات باستمرارها حتى مساء اليوم، وكذلك تكون السحب الركامية الرعدية الممطرة المصحوبة بالرياح الهابطة… pic.twitter.com/3uR7RHEWtB — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) May 19, 2023

الأرصاد تصدر تحذيراً من العواصف والسيول في الطائف

كما أصدر المركز تحذيراً باللون الأحمر شمل مدينة الطائف وحذِّر خلاله من العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة مع جريان السيول وتساقط البرد وانعدام مستوى الرؤية الأفقية حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة.

الدفاع المدني يؤكِّد على ضرورة البقاء في مكان آمن

من جانبها حذَّرت مديرية الدفاع المدني السعودي جميع المواطنين والمقيمين في المملكة من تساقط الأمطار الغزيرة وجريان السيول مؤكِّدة على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار، وداعية الجميع لمتابعة آخبار الطقس عبر وسائل الإعلام والصفحات المعنية على وسائل التواصل الاجتماعي