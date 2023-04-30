الطقس حتى نهاية الأسبوع.. أمطار غزيرة ثمَّ ارتفاع في درجة الحرارة، وعسير تتصدر أكثر المناطق التي يتردد فيها #البرق بالمملكة

الطقس حتى نهاية الأسبوع.. أمطار غزيرة ثمَّ ارتفاع في درجة الحرارة، وعسير تتصدر أكثر المناطق التي يتردد فيها #البرق بالمملكة
توقَّع مركز طقس العرب الإقليمي أن تسيطر الكتلة الهوائية معتدلة الحرارة على المناطق الشمالية والوسطى من المملكة حتى يوم غد الإثنين، كما رجَّح المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية أن يشهد طقس اليوم الأحد استمرار تساقط الأمطار الغزيرة وجريان السيول في كلٍّ من جازان ونجران والباحة وعسير.
أمطار غزيرة وسيول في جازان والباحة وعسير
وفي تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد توقَّعت “الأرصاد” السعودية أن يستمر تساقط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة يرافقها زخَّات البَرَد وتؤدي إلى جريان السيول مع نشاط الرياح على أجزاء من الباحة، وعسير، وجازان ونجران. بينما تشهد كلًّ من الرياض والشرقية سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة مع إمكانية هطول الأمطار رعدية يرافقها رياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة تسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وتمتد إلى أجزاء من القصيم، وحائل والحدود الشمالية، والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.
أمطار وسيول #جميلة_السروات #تنومة #عسير يوم أمس.
تصوير المبدع : رشود الحارثي@rashud2 pic.twitter.com/GwRWAhZbmv
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) April 30, 2023
طقس العرب يتوقَّع ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة
من جانبه توقَّع مركز طقس العرب أن تبقى الكتلة الهوائية معتدلة الحرارة فوق المناطق الشمالية والشمالية الوسطى حتى يوم غد “الإثنين”، ويكون الطقس مُعتدلاً نهاراً، يميل إلى البُرودة ليلاً في تلك المناطق، كما رجَّح طقس العرب أن يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة بداية من الثلاثاء ويتزايد حتى نهاية الأسبوع خاصَّة في المناطق الشمالية من المملكة.
درجة الحرارة وأبرز الظواهر الجوية اليوم الأحد
كما توقَّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الأحساء أعلى درجة حرارة اليوم مع 40 درجة، بينما تكون أقل درجات الحرارة في المملكة اليوم الأحد في طريف مع 8 درجات مئوية، وفيما يلي درجات الحرارة وأبرز الظواهر الجوية المتوقَّعة في مختلف مناطق المملكة.
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|الرطوبة المتوقعة
|أهم الظواهر الجوية
|مكة
|38
|26
|50
|غائم جزئي
|المدينة المنورة
|34
|19
|40
|صحو
|الرياض
|36
|20
|75
|أمطار رعدية
|جدة
|35
|25
|75
|رياح نشطة
|الدمام
|37
|23
|70
|سحب رعدية
|أبها
|23
|14
|90
|أمطار غزيرة
|تبوك
|26
|13
|50
|صحو
|بريدة
|33
|17
|70
|أمطار رعدية
|حائل
|27
|15
|75
|أمطار رعدية
|الباحة
|21
|14
|95
|أمطار غزيرة
|عرعر
|25
|15
|40
|أتربة مثارة
|سكاكا
|26
|16
|45
|رياح نشطة
|جازان
|36
|29
|90
|أمطار غزيرة
|نجران
|30
|22
|80
|أمطار رعدية
|الخرج
|38
|21
|75
|أمطار رعدية
|المجمعة
|32
|19
|75
|أمطار رعدية
|وادي الدواسر
|35
|24
|75
|أمطار رعدية
|الدوادمي
|31
|16
|65
|غائم جزئى / أتربة مثارة
|شرورة
|37
|29
|25
|سحب رعدية
|طريف
|20
|8
|70
|غائم جزئى / أتربة مثارة
|الطائف
|27
|15
|90
|سحب رعدية
|القنفذة
|35
|28
|85
|أمطار رعدية
|ينبع
|33
|20
|70
|أتربة مثارة
|العلا
|31
|13
|30
|صحو
|الاحساء
|40
|25
|65
|سحب رعدية
|حفر الباطن
|37
|22
|75
|أمطار رعدية
|بيشة
|31
|19
|85
|أمطار رعدية
|الوجه
|26
|17
|75
|رياح نشطة
|رفحا
|29
|19
|70
|أمطار رعدية
|القريات
|22
|10
|75
|غائم جزئى / أتربة مثارة
|السودة
|17
|11
|95
|أمطار غزيرة
|روضة التنهات
|36
|20
|75
|أمطار رعدية
|صحراء الدهناء
|37
|23
|70
|أمطار رعدية
|الصمان
|38
|23
|75
|أمطار رعدية
أكثر المناطق التي يتردد فيها #البرق بالمملكة
في سياقٍ متصل أوضح أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقاً الدكتور عبد الله المسند أنَّ #عسير تتصدَّر قائمة أكثر المناطق التي يتردد فيها #البرق بالمملكة العربية #السعودية بينما تحلُّ مرتفعات #جازان في المرتبة الثانية، و#الباحة ثالثة، حيث جاءت القائمة على الشكل التالي:
- عسير
- مرتفعات جازان
- الباحة
- مرتفعات #الطائف
- حرة رهط الواقعة بين #مكة و #المدينة
- مثلث #مهد_الذهب #بريده #شقراء
- #المدينة_المنورة
- #حفر_الباطن وجنوبه.
- مدينة #حائل وجنوبها.
- ما بين #العيص و #العلا
- الحدود #السعودية #الكويتية.
- #الارطاوية وما حولها.
- مدينة #الرياض
- #الجوف و #الحدود_الشمالية
- #تبوك
- #الشرقية
- جنوب منطقة #الرياض
- وأخيراً الربع الخالي.