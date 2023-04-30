الطقس حتى نهاية الأسبوع.. أمطار غزيرة ثمَّ ارتفاع في درجة الحرارة، وعسير تتصدر أكثر المناطق التي يتردد فيها #البرق بالمملكة

توقَّع مركز طقس العرب الإقليمي أن تسيطر الكتلة الهوائية معتدلة الحرارة على المناطق الشمالية والوسطى من المملكة حتى يوم غد الإثنين، كما رجَّح المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية أن يشهد طقس اليوم الأحد استمرار تساقط الأمطار الغزيرة وجريان السيول في كلٍّ من جازان ونجران والباحة وعسير.

أمطار غزيرة وسيول في جازان والباحة وعسير

وفي تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد توقَّعت “الأرصاد” السعودية أن يستمر تساقط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة يرافقها زخَّات البَرَد وتؤدي إلى جريان السيول مع نشاط الرياح على أجزاء من الباحة، وعسير، وجازان ونجران. بينما تشهد كلًّ من الرياض والشرقية سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة مع إمكانية هطول الأمطار رعدية يرافقها رياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة تسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وتمتد إلى أجزاء من القصيم، وحائل والحدود الشمالية، والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

طقس العرب يتوقَّع ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة

من جانبه توقَّع مركز طقس العرب أن تبقى الكتلة الهوائية معتدلة الحرارة فوق المناطق الشمالية والشمالية الوسطى حتى يوم غد “الإثنين”، ويكون الطقس مُعتدلاً نهاراً، يميل إلى البُرودة ليلاً في تلك المناطق، كما رجَّح طقس العرب أن يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة بداية من الثلاثاء ويتزايد حتى نهاية الأسبوع خاصَّة في المناطق الشمالية من المملكة.

درجة الحرارة وأبرز الظواهر الجوية اليوم الأحد

كما توقَّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الأحساء أعلى درجة حرارة اليوم مع 40 درجة، بينما تكون أقل درجات الحرارة في المملكة اليوم الأحد في طريف مع 8 درجات مئوية، وفيما يلي درجات الحرارة وأبرز الظواهر الجوية المتوقَّعة في مختلف مناطق المملكة.

أكثر المناطق التي يتردد فيها #البرق ب المملكة

في سياقٍ متصل أوضح أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقاً الدكتور عبد الله المسند أنَّ #عسير تتصدَّر قائمة أكثر المناطق التي يتردد فيها #البرق بالمملكة العربية #السعودية بينما تحلُّ مرتفعات #جازان في المرتبة الثانية، و#الباحة ثالثة، حيث جاءت القائمة على الشكل التالي: