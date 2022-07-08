وزارة المالية توضح كيفية تقديم طلب إعفاء من القروض mof.gov.sa

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن طريقة الإعفاء من القروض من خلال وزارة المالية السعودية والتي من أهم خدماتها التي تقدمها للمواطنين هي إعفاء المواطنين من القروض ووزارة المالية السعودية تعد من أقدم الوزارات التي تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية حيث تم إفتتاح وزارة المالية السعودية في العام 1344 هجريا في عهد الملك عبد العزيز آل سعود في مدينة مكة.

خطوات تقديم طلب إعفاء من القروض من وزارة المالية

يقوم المواطن بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة المالية السعودية .

. ثم يقوم المواطن بالدخول على الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك يقوم المواطن بإختيار حجز موعد.

يدخل المواطن كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

يقوم المواطن بتحديد جهة الصرف ونوع الإجراء ويدخل أيضا تاريخ موعد المقابلة.

ثم يقوم المواطن بإختيار حفظ الطلب.

بعد ذلك يتم التواصل مع المواطن صاحب الطلب وبحث الحالة الخاصة بالمواطن.

يقوم المواطن بتسليم الوثائق والمستندات والتحقق منها.

أهم الشروط الواجب توافرها لتقديم إعفاء من القروض من وزارة المالية

يجب أن تكون جميع البيانات والمستندات المطلوبة والتي يقدمها المواطن صحيحة وكاملة.

يلتزم المواطن بعدم إخفاء أي معلومات تطلبها وزارة المالية وإلا يتحمل المواطن العقوبة والمسئولية.

يحق لوزارة المالية تأجيل طلب المواطن وإسترداد مادفع عنه دون وجه حق.

كما يحق لوزارة المالية السعودية الإطلاع على الحسابات البنكية والإستثمارت أو أي حسابات قد يكون يمتلكها المواطن.

وأيضاً يحق لوزارة المالية السعودية إستخدام المعلومات والبيانات أو أي وثائق يقوم المواطن بتقديمها للإستخدام في الإحصائيات دون أن تؤدي للكشف عن هوية المواطن.

أهم الخدمات التي تقدمها وزارة المالية السعودية