تمويل سيارة من شركة التيسير بدون تحويل راتب على 60 شهر

تقوم شركة التيسير للتمويل بتقديم العديد من الحلول لنظام تمويل السيارات بالمملكة العربية السعودية وذلك لقطاع الشركات والبيع بالتجزئة، فدائماً يبحث العديد من المواطنين عن كيفية الحصول على سيارة بالتقسيط ولاكن بشروط ومتطلبات غير معقدة والجدير بالذكر أن شركة التيسير تقوم بالفعل بتوفير ذلك للمواطن من خلال تقسيط السيارة بأنظمة سداد سهلة وبسيطة وبدون تحويل راتب، فهي تعتبر من أهم وأكبر شركات التمويل بالمملكة.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل سيارة

أولاً يجب توافر خطاب تعريف الراتب ويكون موثق ومعتمد من جهة العمل.

كشف حساب بنكي خاص بالمتقدم عن أخر 3 شهور.

رخصة قيادة للمتقدم وتكون سارية.

تقديم الهوية الوطنية وإذا كان مقيم بالسعودية وليس بسعودي الجنسية يقدم الإقامة وتكون سارية.

تقديم شهادة تأمينات اجتماعية إذا كان المتقدم موظف بالقطاع الخاص.

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل سياره من شركة التيسير

يشترط أن يكون المتقدم لا يقل عن 21 عام وأيضا لا يزيد عن 65 عام.

أن يكون المتقدم تابع لأي جهة عمل سواء القطاع الخاص أو الحكومي والمدة لا تقل عن 3 شهور.

ويجب أن يكون الراتب الشهري للمتقدم بطلب المتويل لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

طرق سداد أقساط سيارات التيسير

يتواجد العديد من طرق دفع أقساط السيارات الممولة من شركة التيسير وهى كما يلي:-

القيام بدفع الأقساط عن طريف فيزا البنك.

كما يمكن السداد من خلال بطاقة الإئتمان

وأيضاً القيام بتسديد الأقساط من خلال التحويل من أجهزة الصراف الآلي.

مميزات برنامج تمويل السبارات من شركة التيسير