استلم “ايفون برو ماكس 13” وادفع على أقساط ميسرة من شركة كوارا QUARA

تعد شركة كوارا للتمويل الشخصي وتمويل الأفراد من أكبر شركات التمويل بداخل المملكة العربيه السعودية لتقديمها العديد من الخدمات لكافة المواطنين بالمملكة, واليوم تسهل عمليه شراء ايفون برو ماكس 13 والقيام بتقسيط ثمن الجوال لشركة كوارا بنظام التقسيط المريح بالإضافة إلى أن يمكن للعميل شراء أي منتج آخر بداخل عروض جرير التي تشتهر نتقديم العروض والخصومات أسبوعياً على كافة الأجهزة الإلكترونية بالتقسيط ايضاً من شركة كوارا.

خطوات التقديم على طلب تقسيط ايفون برو ماكس 13 من كوارا للتمويل

أولاً الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة كوارا للتمويل .

. القيام بإختيار أيقونة التمويل.

ثم يقول المتقدم بالطلب بالضغط على التمويل الخاص بالافراد.

وبعد ذلك القيام بقراءة كافة الشروط والأحكام جيداً والموافقة عليها بالضغط على زر موافق.

القيام بالضغط على تقديم طلب جديد.

سوف تظهر أمامك صحفة خاصة لكتابة كافة البيانات الشخصية (الأسم ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال الخاص بك).

تحديد القطاع الوظيفي الذي تعمل به سواء قطاع عام أو خاص.

يلزم كتابة كافة البيانات المطلوبه والتأكد من صحتها والقيام بعد ذلك بالضغط على إرسال نموذج.

وسوف يتم مراجعة الطلب من قبل شركة كوارا والرد عبر رسالة نصية ترسل على رقم الجوال الذي قمت بإدخاله بالبيانات سواء بالموافقة أو الرفض.

في حالة الموافقة على الطلب سوء يتم ارسال رساله محدد بها منفذ البيع واستلام جهاز ايفون برو ماكس 13.

مميزات التمويل الشخصي من شركة كوارا للتمويل

سرعة الاستجابه وتنفيذ التمويل.

يمكنك الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل أو ضامن.

مرونة التقسيط قد يصل الى 5 سنوات.

التمويل لا يشترط على قطاع محدد بل يمكم لكل القطاعات التقدم بطلب تمويل شخصي سواء قطاع حكومي أو خاص أو عسكري.

شروط الحصول على تمويل من شركة كوارا