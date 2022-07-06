كيفية تحديث بيانات حساب المواطن عبر منصة أبشر الإلكترونية 2022

يعد برنامج حساب المواطن من أهم برامج الدعم التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين السعوديين وخاصة للأسر الفقيرة والأشد إحتياجا وتقوم المملكة العربية السعودية بتقديم دعم حساب المواطن بصفة شهرية للمواطنين السعوديين لتساعدهم على سد إحتياجاتهم وإحتياجات أسرهم ومواجهة ظروف المعيشة وتحقيقا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتحقيقا لمبدئ العدالة الإجتماعية والإقتصادية بين أفراد الشعب السعودي.

ولذلك يبحث العديد من المواطنين السعوديين عن طريقة تحديث حساب المواطن منعا لتوقف خدمة صرف الدعم الشهري للمواطنين السعوديين الذين قد تغيرت بعض البيانات لديهم كعنوان المسكن ورقم الهاتف النقال الخاص بالمستفيد هذا وقد جعلت الحكومة السعودية تحديث حساب المواطن إلكترونيا من خلال منصة أبشر الحكومية الإلكترونية والتي تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين السعوديين وأتى ذلك القرار تخفيفا وتسهيلا على المواطنين السعوديين في تحديث البيانات الخاصة بهم على برنامج حساب المواطن.

خطوات تحديث بيانات حساب المواطن من خلال منصة أبشر الإلكترونية

يقوم المواطن بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة أبشر الإلكترونية .

. ثم يقوم المواطن بتسجيل الدخول على حسابه الخاص على منصة أبشر الإلكترونية.

بعد ذلك يقوم بإدخال إسم المستخدم وكتابة كلمة المرور ثم يختار دخول.

يقوم المواطن بإختيار الخدمات الإلكترونية وبعد ذلك يختار تحديث البيانات.

يقوم المواطن بتحديث البيانات والتغيرات التي حدثت في بياناته.

يجب التأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها.

بعد ذلك يقوم المواطن بالضغط على حفظ.

خطوات وطريقة تعديل رقم الهاتف النقال في برنامج حساب المواطن

يقوم المواطن بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لحساب المواطن .

. ثم يقوم المواطن بالضغط على بيانات المستفيد.

بعد ذلك يختار المواطن تغيير رقم الجوال ثم يقوم بإدخال رقم الهاتف النقال الجديد الخاص به.

ثم يقوم المواطن بإختيار تأكيد والضغط عليها.

طريقة التواصل مع برنامج حساب المواطن