علَّقت الرحلات إلى السودان.. طائرة سعودية تتعرض لحادث في مطار الخرطوم، وأخرى تهبط اضطرارياً بالهند

أعلنت الخطوط السعودية قبل قليل، تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى دولة السودان، على خلفية الحدث الذي تعرضت له إحدى الطائرات التابعة للمملكة في مطار الخرطوم الدولي.

طائرة الخطوط السعودية تتعرض لحادث في مطار الخرطوم

وأصدرت “الخطوط السعودية” بياناً اليوم السبت أوضحت خلاله أنَّ طائرة لها من طراز إيرباص A330 كانت بالرحلة التي تحمل رقم “SV458” عندما تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي قبل الإقلاع نحو الرياض، مشيرة إلى أنَّ الحادثة وقعت في تمام الساعة السابعة بالتوقيت العالمي، من صباح اليوم السبت 15 أبريل 2023م.

الخطوط السعودية تقرر تعليق جميع الرحلات إلى السودان

وأضاف البيان أنَّ فريق الطوارئ في “السعودية” قد قرر على الفور تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر، مشيراً إلى أنَّ الفرق المختصة تعمل بالتنسيق مع السلطات المختصَّة وسفارة المملكة العربية السعودية في دولة السودان للحصول على مزيد من المعلومات حول الحادثة.

طائرة أخرى تهبط اضطرارياً بالهند

وفي سياقٍ آخر، فقد قامت طائرة شحن سعودية، بالهبوط اضطرارياً في مطار كولكاتا بالهند بعد أن حصل تصدُّع مفاجئ بالزجاج الأمامي للطائرة خلال تحليقها في الجو، وبيَّنت تقارير هندية أن الطائرة التابعة للخطوط السعودية قد هبطت بالمطار عند الساعة العاشرة، من صباح اليوم، حيث تمّ اتخاذ التدابير اللازمة من قِبل الجهات المختصة بالمطار، بينما تم رفع حالة الطوارئ بعد عملية الهبوط، كما أوضح المسؤولين عن المطار الهندي.