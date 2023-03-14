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زيادة رأس مال الشركة السعودية للاستثمار الجريء

آياتي خيري

قررت الشركة السعودية للاستثمار الجريء ( SVC )- وهي شركة تحت قيادة بنك المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لصندوق التنمية الوطني- زيادة رأس مالها الاستثماري للسنوات القادمة.

SVC

وإرتفع رأس مال الشركة السعودية للاستثمار الجريء إلى 6 مليارات ريال سعودي أي بما يعادل نحو 1.6 مليار دولار أمريكي.

وفي الوقت ذاته أعلنت شركة SVC هويتها التجارية الجديدة كشركة تابعة لبنك الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما ينعكس النمو الاستراتيجي لشركة في تطوير منتجاتها الاستثمارية.

وتقوي الشركة السعودية للاستثمار الجريء في تمويل الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام، من خلال الاستثمار في الصناديق والاستثمار المشترك في الشركات الناشئة.

الجدير بالذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء SVC نشأت كشركة حكومية بعام 2018، وتستهدف تحفيز وتمويل واستدامة الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي تابعة لبنك تنموي تابع لصندوق التنمية الوطني.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


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