sulfah تمويل شخصي سريع منصة سلفة 5000 ريال

منصة سلفة هي أول منصة معتمدة ومصرح بها من المصرف المركزي السعودي الذي تمنح المواطنين التمويل الشخصي السريع بالاعتماد على التقنيات المالية لكي تتمكن من رفع مستوى التعاملات البنكية والتمويل وهي عدّ من أهم المنصات الموجودة في المملكة العربية السُّعُودية التي تقدم تمويلات ومساعدات للمواطنين دون الحاجة إلى وجود كفيل وبدون تحويل للراتب الشهري بشروط سهلة وميسرة.

وتقدم منصة سلفة أسرع تمويل في المملكة السُّعُودية حيث يتم إيداع مبلغ التمويل فور الموافقة على طلب التمويل لكي يتمكن المواطنين السعوديين من تلبية احتياجات أسرهم ومواجهة متطلبات الحياة وتقوم منصة سلفة بتقديم تمويل شخصي سريع بملغ 5000 ريال سعودي بأطول مدّة سداد ممكنة.

الشروط اللازمة للحصول على التمويل الشخصي من منصة سلفة 1443:

يجب أن يكون المواطن الراغب في التمويل يحمل الجنسية السُّعُودية.

يجب ألّا يقل عمر المواطن الراغب في التمويل عن 23 عام ولا يزيد عن 60 عام.

يجب ألّا يقل الدخل الشهري للمواطن عن 5000 ريال سعودي.

يجب أن يكون المواطن الذي يعمل في القطاع الحكومي قد أمضي مدة لا تقل عن 3 أشهر في العمل، وإذا كان المواطن يعمل في القطاع الخاص فيجب ألّا تقل مدة العمل عن 6 أشهر.

مميزات الحصول على تمويل شخصي من منصة سلفة sulfah:

التمويل بأقل هامش ربح.

التمويل الشخصي يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها.

يتمتع التمويل الشخصي بالمرونة والتسهيل في السداد.

يتميز التمويل بسرعة الاستجابة على طلب التمويل والحصول عليه.

التمويل دون كفيل وبدون تحويل للراتب.

خطوات الحصول على التمويل الشخصي من منصة سلفة 1443:

يقوم المواطن بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة سلفة.

يقوم المواطن بتسجيل حساب شخصي له على الموقع ويعين كلمة مرور لحسابه.

يدخل المواطن البيانات الشخصية المطلوبة بطريقة صحيحة.

يقوم المواطن بتحديد قيمة مبلغ التمويل الذي يريد الحصول عليه.

يقوم المواطن برفع كافة الأوراق والمستندات اللازمة للحصول على التمويل.

يجب أن يوافق المواطن على جميع الأحكام والشروط الخاصة بالتمويل.

ثم اختيار تقديم الطلب بعد التأكد من صحة البيانات.

البنوك المتعاقدة مع منصة سلفة: