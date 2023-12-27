“STC” تتصدر تقرير Game Mode للربع الثالث من عام 2023

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تقرير الربع الثالث من عام 2023 لمبادرة “GameMode”، الذي يقارن جودة أداء مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة لأشهر الألعاب الإلكترونية، حيث أكد التقرير تحسن أداء الألعاب الإلكترونية بنسبة وصلت إلى 38% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي 2022.

واجهة الشركة السعودية للاتصالات STC

إرتفاع معدلات سرعات التحميل

وفي ذات التقرير جاءت البيانات بارتفاع معدلات أداء سرعات تحميل الألعاب الإلكترونية لأشهر منصات الألعاب في المملكة لتصل إلى أكثر من 98% بالمقارنة بالسرعات المعلنة لباقات الإنترنت الثابت، حيث تصدرت شركتا “موبايلي” و”سلام” قائمة المشغلين في نسبة أداء سرعة التحميل للألعاب الإلكترونية عبر منصة PlayStation بنسبة 100%، فيما تصدرت موبايلي كذلك عبر منصتي XBOX بنسبة 99%، وSTEAM بنسبة 100%.

وأكد التقرير تصدر شركتي “STC” و “موبايلي” قائمة مقدمي الخدمات لأفضل معدل زمن استجابة في 8 ألعاب وهي Call of Duty، و FIFA،و Apex Legends،و VALORANT،و OVERWATCH2،و Rocket League،وBattlefield،و Halo Infinite، فيما تقاسمت “STC” و “موبايلي” و “زين” صدارة القائمة في لعبة Among Us.

بينما جاءت شركة “STC” في صدارة القائمة في 6 ألعاب وهيFortnite ، وCounter Strike، و Dota2، وWorld of Warcraft، و Rainbow Six Siege، و League of Legends، وتصدرت شركة “موبايلي” القائمة في لعبتي PUBG،و PUBG MOBILE.

إرشادات لتحسين الجودة

وقدّم التقرير مجموعة من الإرشادات لتحسين جودة الاتصال بالإنترنت للألعاب الإلكترونية وطرق التأكد من سلامة الشبكة المنزلية وكفاءة أجهزة الشبكة المستخدمة، كما تضمن التقرير سبل إسهام المستخدمين في مبادرة GameMode”” وتحقيق أهدافها عبر التسجيل للحصول على جهاز “مقياس الإنترنت الثابت” الذي يمكن المستخدم من معرفة أداء خدمة الإنترنت المقدمة له بما في ذلك أداء أشهر التطبيقات والألعاب الإلكترونية، حيث يواكب التقرير أحدث الألعاب في مجتمع اللاعبين، ويضيف مؤشرات الأداء الخاصة بها في نسخته الدورية التي تصدر بشكل ربع سنوي.

وجاءت مبادرة “GameMode” في إطار العمل على تعزيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل تجربة للاعبين، ورفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

ويمكن الاطلاع على التقرير من خلال الرابط التالي https://www.cst.gov.sa/ar/indicators/game_mode/Game_Mode_202303.pdf