الضمان الاجتماعي يوضح عقوبة كل من يحصل على مال من الضمان بغير وجه حق

أصدر الضمان الاجتماعي بياناً يوضح فيه عقوبة كل من يحصل على مال من الضمان الإجتماعي بغير وجه حق. حيث أكد الضمان الاجتماعي أن هذا الفعل يمثل انتهاكاً للقوانين والأنظمة، ويعرض صاحبه للعقوبات القانونية.

وأوضح الضمان الاجتماعي أنه يتم مراقبة صرف المساعدات المالية بشكل دقيق، ويتم التأكد من صحة بيانات المستفيدين ومدى استحقاقهم لتلك المساعدات. وأشار إلى أن أي شخص يحصل على مال من الضمان بغير وجه حق يتعرض للمساءلة القانونية ويجب عليه إعادة المبالغ المستلمة بالإضافة إلى تحمل العقوبات المنصوص عليها في النظام.

وشدّد الضمان الاجتماعي على أنه يعمل بكل جدية على حماية حقوق المستفيدين وضمان استحقاقهم الحقيقي للمساعدات المالية التي تقدمها الجهة، وذلك في إطار الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة.

وختم الضمان الاجتماعي بالتأكيد على ضرورة التزام الجميع بالأخلاقيات والقيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية، والامتثال للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها، والابتعاد عن أي أفعال تنتهك حقوق الآخرين أو تضر بمصالح الوطن والمجتمع.