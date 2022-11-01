الموارد البشرية تبدأ إيداع الضمان الاجتماعي القديم والمطور، وتصدر توضيحاً حول “التأمينات الاجتماعية”
بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر، إيداع مبلغ الضمان الاجتماعي المطور والقديم، حيث كانت قد اتخذت قراراً بتوحيد موعد صرف الاستحقاق في النظام القديم ونظام الضمان الاجتماعي المطور ليصبح في اليوم الأول من الشهر الميلادي.
رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
كما أكَّدت “الموارد البشرية” في وقت سابق أنَّ التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، متاح لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق، بما فيها المسجلين في التأمينات الاجتماعية، وأوضحت الوزارة عبر صفحة “العناية بالعملاء” على موقع التواصل الاجتماعي المصغَّر تويتر أنَّ كافة المعايير والشروط والأحكام الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور موجودة في الملف التالي من هنا،
هذا ويُمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لكافة من تنطبق عليهم شروط الاستحقاق عبر الرابط التالي من هنا.
وعليكم السلام، أهلاً بك
التسجيل متاح لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق ، لمزيد من التفاصيل حول الضمان الإجتماعي المطور فضلاً الإطلاع على الرابط التالي: https://t.co/i0CAkBtiIS
للتسجيل في النظام المطور:https://t.co/QNwBc78Jed
,, شاكرين لك .
— العناية بالعملاء (@HRSD_Care) October 11, 2022
شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
- أن يكون المتقدِّم سعودي الجنسية ومقيم بشكل دائم في المملكة باستثناء الفئات التالية:
- المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي،
- الأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون.
- أبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي.
- الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي لديهن بطاقات تنقل.
- ألا يقل الدخل المحتسب للفرد المستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالًا لكل فرد في الأسرة.
- استيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.
- ألا يكون مقيماً في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.
- ألا يمتلك أصولًا ذات قيمة عالية.
- إذا كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً.
- لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة التي فيها الأسرة.