الموارد البشرية تبدأ إيداع الضمان الاجتماعي القديم والمطور، وتصدر توضيحاً حول “التأمينات الاجتماعية”

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر، إيداع مبلغ الضمان الاجتماعي المطور والقديم، حيث كانت قد اتخذت قراراً بتوحيد موعد صرف الاستحقاق في النظام القديم ونظام الضمان الاجتماعي المطور ليصبح في اليوم الأول من الشهر الميلادي.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

كما أكَّدت “الموارد البشرية” في وقت سابق أنَّ التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، متاح لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق، بما فيها المسجلين في التأمينات الاجتماعية، وأوضحت الوزارة عبر صفحة “العناية بالعملاء” على موقع التواصل الاجتماعي المصغَّر تويتر أنَّ كافة المعايير والشروط والأحكام الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور موجودة في الملف التالي من هنا،

هذا ويُمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لكافة من تنطبق عليهم شروط الاستحقاق عبر الرابط التالي من هنا.

وعليكم السلام، أهلاً بك

التسجيل متاح لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق ، لمزيد من التفاصيل حول الضمان الإجتماعي المطور فضلاً الإطلاع على الرابط التالي: https://t.co/i0CAkBtiIS

للتسجيل في النظام المطور:https://t.co/QNwBc78Jed

,, شاكرين لك . — العناية بالعملاء (@HRSD_Care) October 11, 2022

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

أن يكون المتقدِّم سعودي الجنسية ومقيم بشكل دائم في المملكة باستثناء الفئات التالية:

المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، الأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون. أبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي. الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي لديهن بطاقات تنقل.