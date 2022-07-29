“sf.gov.sa” رابط تقديم أمن المنشآت 1444 جندي أول وجندي موسيقي رجال وأهم الشروط المطلوبة للتسجيل

قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بفتح باب تقديم أمن المنشآت 1444، لكل من المواطنين السعوديين الباحثين عن عمل في المملكة العربية السعودية، وقد أوضحت وزارة الداخلية بإن هناك بعض الشروط والتفاصيل والتي لابد من إن تكون موجودة حتي يتم قبول المتقدم في الوظائف المعلن عنها، وفي هذا المقال سنشرح لكم طريقة التسجيل والشروط المطلوبة.

شروط التقديم على وظائف امن المنشآت

يوجد عدد من الشروط التي لابد من توافرها حتي يتم التقديم علي وظائف قوات أمن المنشآت 1444 في المملكة العربية السعودية، حيث إن هذه الشروط تتلخص في مجموعة السطور التالية:-

يجب إن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة، وإن يكون نشأء مع والدية في المملكة.

يشترط إن يكون المتقدم حسن السير والسمعة وغير محكوم علية في أي من القضايا التي تخص الشرف والأمانة.

يجب إن يكون المتقدم لم يسبق له التعين في أحد الوظائف العسكرية من قبل.

إن يكون غير متزوج من أجنبية.

يشترط إن يكون المتقدم حاصل علي مؤهل دراسي متناسب مع الوظيفة المتقدم لها في القوات.

يجب إن يكون طول المتقدم متناسب مع وزنة وذلك وفقاً للأئحة الطبية.

متى يفتح تقديم أمن المنشآت 1444

قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بتحديد مواعيد التسجيل في الوظائف الخاصة بالقوات والتي ستكون بداية من يوم السبت الموافق 1 محرم 1444 والذي يوافق 30 يوليو الجاري وحتي يوم الخميس الموافق السادس من محرم لعام 1444، والذي يوافق الرابع من أغسطس القادم.

رابط تقديم أمن المنشآت 1444

عملت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية علي توفير موقع إلكتروني للتقديم علي وظائف قوات أمن المنشأت في المملكة، وتتم عملية التسجيل في الوظائف إلكترونياً عبر القيام بالخطوات التالية:-