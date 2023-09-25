“بسبب مشاجرة وتعطيل حركة السير”.. القبض على 12 مواطنًا في الطائف وتبوك

ألقت قوات شرطة محافظة الطائف التي تقع غرب المملكة العربية السعودية، القبض على ثمانية مواطنين بسبب مشاجرة جماعية في مكان عام، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم بالإضافة إلى تقديمهم إلى النيابة العامة.

شعار وزارة الداخلية السعودية - مصدر الصورة: ويكيبيديا

وألقي أيضًا القبض على شخص في المحافظة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، بتهمة قيامه بتوثيق ونشر محتوى مرئي عن الحادثة، وذلك لانتهاكه لقوانين مكافحة جرائم المعلوماتية.

وفي سياق آخر، ألقي القبض على أربعة مواطنين في مدينة تبوك من قبل قوة المهمات الخاصة بشرطة المنطقة، بسبب تعطيلهم حركة السير في إحدى الطرق.