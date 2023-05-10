الوطنية للإسكان تُعلن إطلاق مشروع سكني كبير بمساحات تتراوح ما بين 250-381 متر مربع

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان “NHC” بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، مشروع سكني في “مد قمرة” الذي يُوفّر وحدات سكنية بمساحات تتراوح ما بين 250-381 متر مربع، وفق عددٍ من النماذج المتطورة والتصاميم العصرية التي سوف يتم تنفيذها وفق أسلوب معماري معاصر عالي الجودة، يُحقق الراحة والرفاهية والتميُز.

مجتمع قَمرة طاقة استيعابية تتجاوز 11 ألف نسمة

هذا ويأتي مشروع “مد قمرة” بمحافظة القطيف، في إطار الجهود المبذولة بالشراكة مع القطاع الخاص على ضخ المزيد من المشاريع السكنية الشاملة والمتطورة في المنطقة الشرقية.

كما يمتد مجتمع “قَمرة” على مساحة تتجاوز 1,4 مليون متر مربع، ويتضمَّن طاقة سكانية استيعابية تتخطى 11 ألف نسمة ضمن مجتمع سكني متكامل يشمل وحداتٍ سكنية متنوعة تتميز بجودة البناء والتصاميم العصرية.

ويأتي ذلك فيما تؤكِّد الشركة الوطنية للإسكان سعيها لتعزيز جودة الحياة عبر اختيار مواقع استراتيجية وتحقيق أفضل المعايير الخدمية وسط النطاق العمراني، بما تتضمَّنه من مساخات خضراء ومراكز ترفيهية ورياضية ومرافـق تعليمية وتجارية وصحية.

رابط حجز الوحدات السكنية في مد قَمرة

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي أكبر مطور رئيسي تعمل في قطاع التطوير العقاري بالضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، كما توفير خيارات سكنية متنوعة بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية، وبما يُحقق هدف رفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الشركة الوطنية للإسكان أنَّه يُمكن حجز الوحدات السكنية في مشروع مد قمرة حالياً عبر زيارت موقع الشركة على الإنترنت والتعرف على كافة التفاصيل المطلوبة.