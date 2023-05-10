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الوطنية للإسكان تُعلن إطلاق مشروع سكني كبير بمساحات تتراوح ما بين 250-381 متر مربع

محمد خير الحوراني

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان “NHC” بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، مشروع سكني في “مد قمرة” الذي يُوفّر وحدات سكنية بمساحات تتراوح ما بين 250-381 متر مربع، وفق عددٍ من النماذج المتطورة والتصاميم العصرية التي سوف يتم تنفيذها وفق أسلوب معماري معاصر عالي الجودة، يُحقق الراحة والرفاهية والتميُز.

الوطنية للإسكان تُعلن إطلاق مشروع سكني كبير بمساحات تتراوح ما بين 250-381 متر مربع

مجتمع قَمرة طاقة استيعابية تتجاوز 11 ألف نسمة

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هذا ويأتي مشروع “مد قمرة” بمحافظة القطيف،  في إطار الجهود المبذولة بالشراكة مع القطاع الخاص على ضخ المزيد من المشاريع السكنية الشاملة والمتطورة في المنطقة الشرقية.

الوطنية للإسكان تُعلن إطلاق مشروع سكني كبير بمساحات تتراوح ما بين 250-381 متر مربع
الوطنية للإسكان تُعلن إطلاق مشروع سكني كبير بمساحات تتراوح ما بين 250-381 متر مربع

كما يمتد مجتمع “قَمرة” على مساحة تتجاوز 1,4 مليون متر مربع، ويتضمَّن طاقة سكانية استيعابية تتخطى 11 ألف نسمة ضمن مجتمع سكني متكامل يشمل وحداتٍ سكنية متنوعة تتميز بجودة البناء والتصاميم العصرية.

ويأتي ذلك فيما تؤكِّد الشركة الوطنية للإسكان سعيها لتعزيز جودة الحياة عبر اختيار مواقع استراتيجية وتحقيق أفضل المعايير الخدمية وسط النطاق العمراني، بما تتضمَّنه من مساخات خضراء ومراكز ترفيهية ورياضية ومرافـق تعليمية وتجارية وصحية.

الوطنية للإسكان تُعلن إطلاق مشروع سكني كبير بمساحات تتراوح ما بين 250-381 متر مربع
الوطنية للإسكان تُعلن إطلاق مشروع سكني كبير بمساحات تتراوح ما بين 250-381 متر مربع

رابط حجز الوحدات السكنية في مد قَمرة

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي أكبر مطور رئيسي تعمل في قطاع التطوير العقاري بالضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، كما توفير خيارات سكنية متنوعة بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية، وبما يُحقق هدف رفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الوطنية للإسكان تُعلن إطلاق مشروع سكني كبير بمساحات تتراوح ما بين 250-381 متر مربع
الوطنية للإسكان تُعلن إطلاق مشروع سكني كبير بمساحات تتراوح ما بين 250-381 متر مربع

وأوضحت الشركة الوطنية للإسكان أنَّه يُمكن حجز الوحدات السكنية في مشروع مد قمرة حالياً عبر زيارت موقع الشركة على الإنترنت والتعرف على كافة التفاصيل المطلوبة.

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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.

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