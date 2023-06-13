تقديم موعد صرف معاش شهر يوليو لعملاء التأمينات

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عن تقديم موعد صرف معاش شهر يوليو 2023، لعملاء نظام التأمينات إلى 25 يونيو الجاري، وجاء ذلك لتزامن موعد الصرف المقرر بتاريخ 1 يوليو المقبل مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

موعد صرف معاش شهر يوليو

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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف المعاش للأشهر الثلاثة القادمة لعملاء نظام التأمينات الاجتماعية، وجاء موعد صرف معاش شهر أغسطس يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس المقبل، أما موعد شهر سبتمبر فسيكون يوم الخميس الموافق 31 سبتمبر، بينما يتم صرف معاش شهر أكتوبر سيكون يوم الأحد الموافق 1- 10، علمًا بأنه سيتم صرف المعاش التقاعدي لعملاء أنظمة التقاعد وفق الموعد المقرر مسبقًا يوم 25 من كل شهر ميلادي.