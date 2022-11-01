بعد منحها ل 2100 امرأة سعودية.. رابط وشروط الحصول على رخصة المحاماة

بلغ عدد المحاميات العاملات في كل مناطق المملكة العربية السعودية 2100 محامية، بعد أن أصدر وزير العدل السعودي وليد الصمعاني قراره بمنح رخصة ممارسة المحاماة ل700 محامية جديدة.

خدمات إلكترونية للعاملين بمهنة المحاماة

أكدت وزارة العدل السعودية، أنها تدعم كل العاملين بمهنة المحاماة والمتدربين، في إطار رؤية السعودية 2030.

ويتمثل ذلك الدعم في توفير خدمة ناجز والتي تقدم عدة خدمات للمحامين أبرزها التالي:

خدمة قيد محام متدرب جديد.

خدمة تجديد ترخيص محاماة.

خدمة طلب ترخيص محاماة.

يذكر أن بوابة ناجز تهدف إلى تمكين المحامي المتدرب من التقديم، ومن ثم قيده في سجل قيد المحامين المتدربين، وبذلك يصبح مؤهلا للحصول على “شهادة تعريف للمحامي المتدرب”، والتي يتم الحصول عليها بشكل إلكتروني.

رابط بوابة ناجز لدعم المحامين

من ضمن أهداف بوابة ناجز هي دعم المحامين والمتدربين وتوفير الوقت والجهد عليهم، وكذلك تقدم خدمة رائعة، وهي تمكين المحامي المتدرب من تقديم طلب للانتقال من محامي إلى آخر إلكترونيا، حتى يتدرب مع المحامي الذي يريده.

ويمكن الدخول إلى بوابة ناجز والاستفادة من كل الخدمات السالف ذكرها.

شروط الحصول على رخصة محاماة في السعودية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولكن يجوز لغير السعوديين مزاولة مهنة المحاماة طبقًا لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وباقي الدول.

وأن يكون المتقدم مقيم داخل السعودية.

أن يكون حاصلًا على على إحدى الشهادات التالية:

شهادة كلية الشريعة.

شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة.

دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.

– أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

– يتم تقليل هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أيًا منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة.

– ويعفى من شرط المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه من أي جهة.

– ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويتم قبول من مضى على انتهاء تنفيذ الحكم الصادر ضده خمس سنوات على الأقل.