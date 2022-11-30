انخفاض سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022

انخفض سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، بشكل طفيف مع بداية المعاملات الصباحية في الأسواق المحلية، وفيما يلي نستعرض معكم أسعار الذهب بالمملكة اليوم.

سعر الذهب اليوم الأربعاء في المملكة العربية السعودية

جاءت قائمة أسعار الذهب اليوم في السعودية مع بداية المعاملات الصباحية، على النحو التالي:

• سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 211.47 ريال سعودي، أي حوالي 56.39 دولار أمريكي.

• سعر جرام الذهب عيار 22

سجل جرام الذهب عيار 22 حوالي 193.85 ريال سعودي، أي حوالي 51.69 دولار أمريكي.

• سعر جرام الذهب عيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21 حوالي 185.04 ريال سعودي، أي حوالي 49.34 دولار أمريكي.

• سعر جرام الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 حوالي 158.69 ريال سعودي، أي حوالي 42.29 دولار أمريكي.

• سعر جرام الذهب عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 حوالي 123.36 ريال سعودي، أي حوالي 32.90 دولار أمريكي.

• سعر أونصة الذهب

– سجل سعر أونصة الذهب بيع حوالي 6,577.50 ريال سعودي، أي حوالي 1,754.00 دولار أمريكي.