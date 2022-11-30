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انخفاض سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022

عبدالله إبراهيم

انخفض سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، بشكل طفيف مع بداية المعاملات الصباحية في الأسواق المحلية، وفيما يلي نستعرض معكم أسعار الذهب بالمملكة اليوم.

انخفاض سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 1 30/11/2022 - 8:34 ص

سعر الذهب اليوم الأربعاء في المملكة العربية السعودية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30-11-2022 في محلات الصاغة.. عيار 24 يقترب من حاجز ال 1700 جنيه

جاءت قائمة أسعار الذهب اليوم في السعودية مع بداية المعاملات الصباحية، على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 211.47 ريال سعودي، أي حوالي 56.39 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل جرام الذهب عيار 22 حوالي 193.85 ريال سعودي، أي حوالي 51.69 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21 حوالي 185.04 ريال سعودي، أي حوالي 49.34 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 حوالي 158.69 ريال سعودي، أي حوالي 42.29 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 حوالي 123.36 ريال سعودي، أي حوالي 32.90 دولار أمريكي.

سعر أونصة الذهب

– سجل سعر أونصة الذهب بيع حوالي 6,577.50 ريال سعودي، أي حوالي 1,754.00 دولار أمريكي.

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عبدالله إبراهيم

اعمل بمجال التدوين منذ 10 سنوات بمجالات عدة منها:
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