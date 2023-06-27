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ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 XAU/SAR

ياسين عبد الله

ارتفع سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية، بشكل طفيف في الأسواق المحلية، وفي السطور التالية سنتعرف متابعي موقع نجوم مصرية، على آخر تطورات سعر الذهب اليوم بالمملكة.

- صورة 1 - ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 XAU/SAR

سعر الذهب اليوم السبت في المملكة العربية السعودية

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أسعار الذهب اليوم 24 يونيو في السعودية.. ارتفاع طفيف

انخفاض سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 24 يونيو 2023 XAU/SAR

سجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاع طفيف، وجاءت قائمة أسعار الذهب اليوم في السعودية، على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 232.21 ريال سعودي، أي حوالي 61.92 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل جرام الذهب عيار 22 حوالي 212.86 ريال سعودي، أي حوالي 56.76 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21 حوالي 203.18 ريال سعودي، أي حوالي 54.18 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 حوالي 174.16 ريال سعودي، أي حوالي 46.44 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 حوالي 135.46 ريال سعودي، أي حوالي 36.12 دولار أمريكي.

سعر أونصة الذهب

– سجل سعر أونصة الذهب بيع حوالي 7,222.50 ريال سعودي، أي حوالي 1,926.00 دولار أمريكي.

– سجل سعر أونصة الذهب شراء حوالي 7,226.25 ريال سعودي، أي حوالي 1,927.00 دولار أمريكي.

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ياسين عبد الله

مدون في موقع نجوم مصرية مهتم بكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، ومتابعة الأخبار العربية والعالمية.

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