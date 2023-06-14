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انخفاض سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 XAU/SAR

عبد الله إبراهيم عبدالحميد

انخفض سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية، بشكل طفيف مع بداية التعاملات الصباحية في الأسواق المحلية، وفيما يلي نستعرض معكم أسعار الذهب اليوم.

- صورة 1 - #سعر_الذهب | #سعر_الذهب_السعودية | #سعر_جنية_الذهب

قائمة أسعار الذهب اليوم

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انخفاض سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 XAU/SAR

جاءت قائمة أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية، على النحو التالي.

الوحدة  السعر بالريال السعر بالدولار
سعر جرام الذهب عيار 24   234.86 62.63
سعر جرام الذهب عيار 22   215.29    57.41
سعر جرام الذهب عيار 21   205.50   54.80
سعر جرام الذهب عيار 18   176.15   46.97
سعر جرام الذهب عيار 14   137.00    36.53
سعر أونصة الذهب بيع   7,305.00    1,948.00
سعر أونصة الذهب شراء   7,308.75    1,949.00

بينما سجل سعر جنية الذهب اليوم في السعودية انخفاض طفيف على النحو التالي.

▪︎ سجل سعر جنية الذهب (8ج) عيار 21 حوالي 1,972.84 ريال سعودي.

▪︎ وسجل سعر جنية الذهب (8ج) عيار 22 حوالي  2,066.78 ريال سعودي.

▪︎ بينما سجل سعر جنية الذهب (8ج) عيار 24 حوالي  2,254.67 ريال سعودي.

ملحوظة هامة يتم تحديث قائمة أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، بشكل مستمر على مدار اليوم.

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عبد الله إبراهيم عبدالحميد

مدون ومنشئ محتوى إلكتروني بموقع نجوم مصرية.

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