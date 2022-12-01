بعد خسارة السعودية أمام المكسيك.. دعم من نجوم الفن والجمهور حزين

لحظات حزينة عاشها الجمهور العربي عقب مباراة السعودية والمكسيك، والتي خسرها الأخضر بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد أحرزه سالم الدوسري.

ولكن ما قدمه منتخب السعودية من أداء مشرف ولعب بروح عالية، جعل كل الجمهور يساند لاعبيه عقب الخسارة، وعلى رأس المساندين كان نجوم الفن. ترى ماذا قالوا؟.

نجوم الفن يدعمون منتخب السعودية

عبر عدد من الفنانين المصريين عن دعمهم لمنتخب السعودية بعد الخسارة من المكسيك وتوديع بطولة كأس العالم ومنهم:

1- الفنان صلاح عبد الله والذي كتب عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: مالناش نصيب نفرح النهاردة لكن ممكن نفرح بكره بعد المغرب، في إشارة منه إلى دعم منتخب المغرب أيضا.

2- الفنان محمد هنيدي والذي كتب في تغريدة: حزين جدا لخروج المنتخب السعودي، وسعيد في نفس الوقت بالمستوى الذي قدمه في البطولة.

وتابع: منتخب السعودية شرف كل العرب وجعل أكبر منتخبات في العالم بتتمنى الصعود على حسابه وعملت له ألف حساب هاردلك يا رجالة شرفتونا”.

3- بينما قال الفنان أحمد العوضي: هاردلك شرفتونا يارجالة سواء منتخب السعودية أو منتخب تونس.

4- وكتب الفنان الكبير نبيل الحلفاوي: كل الاحترام لمنتخب السعودية على تحقيقه ما فاق توقعنا قبل البطولة، من فوز على الأرچنتين رفع سقف الأمل في الصعود حتى آخر شوط في دور المجموعات، وتحية خاصة للعويس.

5- أما رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، المستشار تركي آل الشيخ فكتب: الحمد لله على كل حال وما قصروا، وإن شاء الله القادم أجمل بدعم سيدي.

رأي جمهور السعودية في مباراة المكسيك

على جانب آخر ووسط الحزن من وداع كأس العالم، انتقد عدد من جماهير السعودية طريقة اللعب والتشكيل الذي بدأ به هيرفي رينارد.

في حين رأي البعض أن هذه تعد أفضل مشاركة للسعودية في كأس العالم رغم الوداع والخسارة أمام المكسيك.

وتم نشر مئات التغريدات التي عبر فيها عشاق الأخضر عن حزنهم من خسارة السعودية أمام المكسيك، معتبرين أن المنتخب والمدرب أضاعوا فرصة لن تعوض للصعود لدور ال 16 في كأس العالم.