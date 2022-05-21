التعداد السعودي 2022: غرامات لمن يرفض الحصر أو إعطاء معلومات كاذبة

قالت هيئة الإحصاء إنها ستتخذ إجراءات تأديبية ضد الذين لا يتعاونون مع عملية التعداد الجارية في المملكة العربية السعودية. حيث طلبت الهيئة العامة للإحصاء من جميع السكان التعاون مع المرحلة الثانية الجارية من التعداد في الدولة.

يجب الإجابة على أسئلة المسؤولين بدقة. سيتم فرض العقوبة، بما في ذلك الغرامات، على جرائم مثل حجب المعلومات المتعمد وإعطاء معلومات كاذبة عند الاتصال من قبل المسؤولين لإجراء الإحصاء. ويعاقب هؤلاء بغرامة قدرها خمسمائة ريال ابتدائي وألف ريال في حال تكرار المخالفة.

وقالت السلطة إنها ستتخذ إجراءات بموجب القانون الجنائي لجرائم مثل عدم توفير تسهيلات للمسؤولين الذين يأتون لجمع المعلومات وتهديدهم والاعتداء عليهم.

وأشاد المتحدث باسم الهيئة العامة للإحصاء بالمستوى العالي لتوعية المواطنين والمقيمين وتعاونهم خلال مرحلتي التعداد السابقة والحالية، حيث تم الإبلاغ عن عدد محدود فقط من حالات رفض المشاركة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) ، قال الدخيني إن قانون الإحصاء العام في البلاد منح الهيئة العامة للإحصاء سلطة تطبيق غرامات مالية على كل من يعطل عن علم عمل التعداد، أو يرفض تقديم البيانات المطلوبة، أو يقدم بيانات غير صحيحة. “تلقينا العديد من الاستفسارات عبر قنوات الاتصال بالهيئة تسأل عما إذا كانت المشاركة في التعداد السعودي إلزامية وكيف سيتم تطبيق الغرامات الناتجة عن عدم المشاركة. أود أن أؤكد لجميع السكان أن الغرامات تقتصر على من يرفض المشاركة تمامًا.

وأشار الدخيني إلى أنه تحقيقا لتمكين المواطنين والمقيمين من المشاركة في التعداد بسهولة ويسر ، وتلافيا للتأثر بالعقوبات المنصوص عليها ، أطلقت الهيئة العامة للإحصاء لأول مرة خيار العد الذاتي الإلكتروني الذي يتيح يقوم الجميع بتعبئة استمارة التعداد إلكترونيًا من خلال هواتفهم الذكية أو أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم ، دون الحاجة لزيارة الباحث الميداني ، خلال الفترة من (10 مايو 2022) حتى (25 مايو 2022) من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للتعداد السعودي 2022. عبر الرابط التالي: https://survey.saudicensus.sa/ar كما أفاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للإحصاء أن الهيئة العامة للإحصاء قد وفرت العديد من القنوات لمساعدة جميع المشاركين في التعداد على استكمال الاستمارة والإجابة على الاستفسارات من خلال الرقم المجاني الموحد. رقم 920020081 ، بالإضافة إلى حسابات الهيئة على قنوات التواصل الاجتماعي ، وكذلك عبر بوابة تعداد السعودية 2022.