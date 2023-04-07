ما هي مواعيد دوام أسواق كارفور السعودية في رمضان؟

نعلم جميعًا أن شهر رمضان المبارك من أكثر الشهور التي ينشغل فيها الأفراد على مدار اليوم؛ وذلك نتيجة لكثرة الزيارات والعزومات وإقبال الأفراد على العبادة وتوقف معظم المؤسسات للإفطار؛ لذا كان لا بد من أن تواكب منشآت العمل ذلك التغير، من خلال تحديد مواعيد مختلفة للعمل أثناء الشهر الكريم، والتي كان من بينهم مولات كارفور، فهيا بنا نتعرف على مواعيد عمل كارفور السعودية في رمضان.

نبذة عن كارفور السعودية

تعتبر أسواق كارفور التجارية في السعودية من أكثر الأسواق ازدحامًا، وبالأخص أثناء شهر رمضان؛ وذلك لقدوم العملاء لشراء ما يحتاجه المنزل من مستلزمات. فسوق كارفور في السعودية هو واحد من بين ٣٢٠ فرعًا داخل الشرق الأوسط والمنطقة العربية، تم إنشاؤه منذ ما يقرب من ٢٧ عامًا، وذلك تحت إشراف شركة “ماجد الفطيم”، المتواجدة بدولة الإمارات.

بالإضافة إلى ما سبق، فإن أعداد عملاء كارفور تتزايد بشكل مستمر، إلى أن تخطوا ٧٥٠ ألف عميلًا في اليوم الواحد؛ مما دفع إدارة السوق إلى إتاحة طرق أخرى للتسوق، والتي منها التسوق الإلكتروني.

مواقيت دوام أسواق كارفور في شهر رمضان

تعمل أسواق كارفور داخل المملكة العربية السعودية في شهر رمضان طبقًا للمواعيد التالية:-

من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وذلك خلال جميع أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس، ما عدا يوم الجمعة.

يبدأ العمل يوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر ظهرًا، ثم يستأنف العمل مرةً أخرى بعد صلاة الجمعة من الساعة الثانية عشر، وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

منتجات وعروض كارفور

تقدم أسواق كارفور العديد من المنتجات المتنوعة والمختلفة، تلك التي يحتاجها الأفراد في المنزل حيث إنها تيسر حياتهم اليومية، ومن أمثلة تلك المنتجات البقالة والمواد الغذائية، الأجهزة الكهربائية، الأجهزة الإلكترونية، الأدوات المنزلية، المنظفات، منتجات العناية الشخصية والعناية بالأطفال.

كما أن كارفور يقدم تخفيضات وعروض كثيرة للغاية، وذلك على العديد من المنتجات وبالتحديد في شهر رمضان، فاحرصوا جميعًا أعزاءنا الكرام على الاستفادة منها.

طرق التواصل مع أسواق كارفور

يمكن التواصل مع أسواق كارفور بأكثر من طريقة منها:-