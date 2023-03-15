صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتعهد بتريليون ريال لدعم القطاع الخاص

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن خطته لضخ تريليون ريال (267 مليار دولار) في مشاريع جديدة محلياً، في إطار التزامه بدعم القطاع الخاص.

جاء ذلك على لسان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، خلال الفعاليات بمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في الرياض يومي 14 و 15 مارس 2023.

طور صندوق الاستثمارات العامة استراتيجية لتطوير 13 قطاعاً استراتيجياً في المملكة العربية السعودية وإطلاق مبادرات لإشراك القطاع الخاص كمستثمر وشريك في هذه القطاعات.

سيطلق صندوق الاستثمارات العامة منصة مخصصة للإعلان عن فرص الاستثمار للمستثمرين المهتمين بالشراكة مع الصندوق، وكذلك الموردين الذين يمكنهم الاستفادة من هذه الفرص.

ووفرت شركة روشن، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، فرصًا للقطاع الخاص من خلال تخصيص 30٪ من أراضيه للمطورين العقاريين بغرض بناء “مساكن واعدة”، بحسب ما قاله الرميان.

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يهدف صندوق الاستثمارات العامة إلى زيادة مساهمته في رفع المحتوى المحلي إلى 60٪ بحلول نهاية عام 2025، مما يؤكد التزامه بتطوير القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.

فيما يلي بعض النقاط الرئيسية من كلمة الرميان في منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في الرياض المُقام في مارس الجاري:

يهدف صندوق الاستثمارات العامة إلى إقامة شراكات مع القطاع الخاص للاستثمار في 13 قطاعًا استراتيجيًا في المملكة العربية السعودية.

سيطلق صندوق الاستثمارات العامة منصة للإعلان عن فرص الاستثمار للمستثمرين والموردين المهتمين.

قامت شركة روشن بتخصيص 30٪ من أراضيها للمطورين العقاريين لغرض بناء “مساكن واعدة”.

يهدف صندوق الاستثمارات العامة إلى زيادة مساهمته في رفع المحتوى المحلي إلى 60٪ بنهاية عام 2025.

يعد التزام صندوق الاستثمارات العامة تجاه القطاع الخاص أمرًا بالغ الأهمية لنمو وتنويع الاقتصاد السعودي حيث إن ضخ تريليون ريال في مشاريع جديدة لن يخلق فرص عمل فحسب، بل سيحفز أيضًا النمو الاقتصادي والابتكار.

في الختام، يعد تعهد صندوق الاستثمارات العامة بتعزيز القطاع الخاص من خلال استثمار تريليون ريال في مشاريع جديدة وخلق فرص استثمارية خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

مراجعة وتنسيق: أحمد كشك