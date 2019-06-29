إستعلم عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً من خلال رابط شركة الكهرباء السعودية

جئنا لكم اليوم عن كيفية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً من خلال رابط شركة الكهرباء السعودية، في الحقيقة نجد إقبال شديد من جانب شعب المملكة العربية السعودية على إستخدام خدمة فاتورة الكهرباء إلكترونياً لتميزها في الكثير من الأمور العديدة الهامة، حيث أن المشترك يتمكن من المعرفة الكاملة عن توقيتات إقتراب فصل خدمة الكهرباء في حالة عدم الدفع ومعرفة ما يستخدمة المشترك من نسبة إستهلاك التيار الكهربائي له، وهذا عبر ما يصل من إشعارات إلى المشترك عن طريق البريد الإليكتروني الذي سبق وسجل به.

رابط شركة الكهرباء السعودية للإستعلام عن خدمة فاتورة الكهرباء إلكترونياً

لعل شركة الكهرباء السعودية قد قامت بتخصيص موقع ورابط إلكتروني لها بسبب الكثير من الأمور الهامة، حيث يستطيع كافة المشتركين من خلال أنظمة سداد متوفرة على رابط الشركة من سداد فاتورة الكهرباء إلكترونياً، كما يوفر ذلك الرابط معلومية مقدار إستهلاك الكهرباء للمشترك، ومن المميزات تقديم كافة التفاصيل عن كيفية القراءة لفاتورة الكهرباء آلياً بجانب تقديم خدمة فاتورة الكهرباء الإلكترونية التي باتت ضرورية وفي غاية الأهمية للعديد من مواطني المملكة السعودية.

– إستعلم عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً، من هنــــا

– رابط شركة الكهرباء السعودية، من هنـــا

فاتورة الكهرباء إلكترونياً

يمكن للمواطن السعودي الإشتراك في هذة الخدمة من خلال الرابط الموضح أعلاه، بعد ملء بعض البيانات الخاصة به، كما يوجد أيضاً وسيلة قد تعتبر هي الأسرع، عبر خدمة الرسائل القصيرة، لكافة مشتركي الجوال إلى رقم ((875555))، ولكافة مشتركي موبيلي إلى رقم ((1555))، ولكافة المشتركين في شبكة زين إلى رقم ((715555))، كما نود أن نوضح بأن طريقة الإلغاء لتلك الخدمة هي نفسها طريقة الإشتراك بها.

ومما هو جدير بالذكر، فإن شركة الكهرباء السعودية، تعمل على توفير الكثير من الخدمات المتنوعة، ولكي تتعرف عليها، كل ما عليك هو التوجه بزيارة وإلقاء نظرة على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة، وسف تتعرف على العديد من النواحي التي ربما تحتاجها في وقت لاحق.