تحذير: هيئة الأرصاد السعودية رفعت حالة التأهب القصوى من الأعاصير الرملية في المملكة بأكملها

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، حالة تأهب قصوى لعاصفة رملية من السبت 21 مايو إلى الثلاثاء 24 مايو. و طلب المركز الوطني للأرصاد الجوية والحماية المدنية من المواطنين السعوديين والمقيمين أن يكونوا على دراية باتجاه الطقس الجديد واتباع الإرشادات.

عواصف رملية في المملكة

استمرت الرياح الترابية على مدار نهار الخميس في أماكن متفرقة في مناطق نجران والرياض والقصيم والحدود الشمالية والشرقية. وكانت دائرة الأرصاد الجوية قد حذرت في وقت سابق. يكون تأثير الغبار أكثر على الطريق السريع والمساحات المفتوحة. ظلت الرؤية في منطقة البرد محدودة حتى الساعة 6 مساءً. نفس الشيء كان مع الحدود الشمالية. واستمرت العاصفة الترابية حتى السادسة مساء في العاصمة الرياض.

وحذر الدفاع المدني السعودي، خلال شهر مايو، في تغريدة عبر “تويتر” من حدوث عواصف رملية في منطقة الرياض ستؤدي إلى عدم الرؤية الأفقية ، ونشاط الرياح السطحية.

ونشر المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية على تويتر هذا الأسبوع مجموعة من التحذيرات التي توقعت ضعف الرؤية أو عدمها بسبب العوالق الترابية والغبار المتطاير والعواصف الرملية في منطقة الرياض.

وفي نفس السياق، أحدثت العواصف الرملية خرابًا في جميع دول الخليج هذه الأيام. عواصف رملية تختمر في المملكة العربية السعودية في اليومين المقبلين. يتأثر الجزء الجنوبي من البلاد بالعاصفة الترابية، وتتأثر مساحة كبيرة من المملكة العربية السعودية بالغبار، مما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية في بعض المناطق.

عاصفة رعدية في دبي ، الكويت ، قطر

وألغيت رحلات يوم الاثنين بسبب عاصفة رملية كبيرة في مطار الكويت الدولي بما في ذلك دبي. بسبب تأخر السفر الجوي. أبلغت قطر عن عاصفة ترابية تسببت في ضبابية كل شيء بسبب الغبار هناك يوم الثلاثاء. في العراق أيضًا ، جعلت العاصفة الرملية حياة الجميع بائسة.

ظاهرة العواصف الرملية

العاصفة الرملية هي ظاهرة أرصاد جوية تزداد فيها سرعة الرياح لتصل إلى ما بين 54 و 63 كم / ساعة ، وتنخفض الرطوبة النسبية إلى أقل من 70٪ ، وتكون محملة بالغبار والرمل المنبعث من التربة السطحية ، والوتد الرملي ، والكثبان الرملية ، حيث الرياح يرفع الغبار عن علو شاهق ألف متر. ضعف الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر مما يؤدي إلى البياض . تشكلت عاصفة رملية أو ترابية كجدار ترابي مرتفع يبلغ عرضه حوالي 3000 متر وعرضه عشرات ومئات الكيلومترات.

العواصف الرملية ونشاط الرياح في المملكة

تعتبر العواصف الرملية من أهم الظواهر الجوية التي تتميز بها المملكة العربية السعودية. تتأثر هذه الظاهرة بالعديد من العوامل التي ساهمت في تباين التصنيف المكاني والزماني. ومن أبرز هذه العوامل الموقع الجغرافي في أقصى جنوب غرب قارة آسيا ، والموقع الفلكي بين خطي الطول 16 و 32 ، وخطي العرض 34 و 56 ، مما جعل معظم أراضي المملكة تقع ضمن مناطق صحراوية. معدل الترسيب لا يتجاوز 50 مم. كما تتميز بزيادة معدلات سرعة الرياح ، والتي تتأثر بحدوث المنخفضات الجوية ، بالإضافة إلى قربها من I.T.C.Z. كما تتميز المملكة بتنوع تضاريسها بمساحة 2.25 مليون كيلومتر مربع.