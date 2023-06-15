“ساعة ذكية” تنقذ مواطناً فقد الوعي داخل سيارته بالرياض، وابنه يوضح تفاصيل الحادثة

ساهمت ساعة ذكية -بفضل الله- في إنقاذ حياة أحد المواطنين بالمملكة العربية السعودية في العقد الخامس من العمر بعد أن تعرَّض لوعكة صحية وفقدانه الوعي أثناء سيره بمركبته بأحد شوارع الرياض، لتُصدر ساعته الذكية التي استشعرت الخطر على صحته من خلال المؤشرات الحيوية، تنبيهاً عاجلاً إلى الهلال الأحمر وعدد من أفراد أسرته.

الساعة الذكية أرسلت إشعاراً مع تحديد الموقع

وأوضح الشاب أحمد الحارثي، ابن المواطن الذي تعرَّض للوعكة الصحية المفاجئة في تصريحات صحفية حول الحادثة أنَّه تلفى إشعاراً هو وبعض أفراد العائلة برسائل نصية تخبرهم بأنَّ والده قد تعرَّض لحادث عرضي مع تحديد الموقع الذي لم يكن يبعد سوى ثلاثة كيلو مترات عن منزل العائلة.

نقل المريض إلى مستشفى الدرعية حيث أُعطي العلاج اللازم

وأضاف الشاب السعودي أنَّه توجَّه بشكلٍ عاجل إلى الموقع المُحدد ووجد والده فاقداً للوعي داخل السيارة بينما كانت حالته تزداد سوءاً، ليتم نقل المريض إلى مستشفى الدرعية حيث تمَّ إجراء الفحص الطبي وإعطاءه العلاج اللازمة مما ساعد بفضل الله في تحسُّن وضعه.

تفعيل خاصية SOS داخل الساعات الذكية لحماية صحة المستخدم

كما عبّر “الحارثي” عن شكره للفرقة الإسعافية التابعة للهلال الأحمر السعودي على سرعة استجابتهم، مشيراً إلى ضرورة تفعيل خاصية SOS الموجودة داخل الساعات الذكية لحماية صحة المستخدم فضلاً عن إضافة الأشخاص المعنيين في خانة الطوارئ.