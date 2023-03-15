روشن تطلق أول مشاريعها في المنطقة الشرقية

أطلقت مجموعة روشن، المطور العقاري الرائد في المملكة العربية السعودية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، مجتمعها السكني الرابع في المملكة، مشروع الفلوة.

يقع المشروع على مساحة تزيد عن 10.8 مليون متر مربع، على بعد 7 كيلومترات من وسط مدينة الهفوف، ومن المتوقع أن يضم أكثر من 18 ألف وحدة سكنية بسعة تزيد عن 100 ألف نسمة.

هذا المشروع الجديد هو جزء من التزام روشن بتحسين نوعية الحياة في جميع أنحاء البلاد، بما يتماشى مع الرؤية السعودية 2030.

وقد طورت المجموعة بالفعل ثلاثة مجتمعات سكنية أخرى في الرياض وجدة، وهي السدرة، الوريفة، ومجتمعات عروس.

مشروع الفلوة من “روشن جروب” توفير مستدام

تم تصميم مشروع الفلوة لتحقيق مبدأ الاستدامة في بنائه والذي من المتوقع أن يساهم في خفض تكاليف استهلاك الطاقة بنسبة 18٪. يتضمن المشروع أيضًا ميزات معمارية فريدة ومبتكرة تميز المباني في المنطقة الشرقية.

يتماشى التزام مجموعة روشن بالاستدامة مع أهداف رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتقليل اعتماد الدولة على النفط.

رابع مجتمع سكني في المملكة العربية السعودية تُطلقه مجموعة روشن جروب

يعد مشروع الفلوة مثالاً ممتازًا على كيفية مساهمة المجموعة في تحقيق هذه الأهداف مع تلبية الطلب المتزايد على الإسكان في المملكة.

من المتوقع أن يكون لمشروع الفلوة تأثير كبير على سوق الإسكان في الهفوف والمناطق المحيطة بها.

موقع المشروع وحجمه وتصميمه يجعله خيارًا جذابًا للأشخاص الذين يبحثون عن سكن عالي الجودة في مجتمع مستدام.

كما تشير الطاقة الاستيعابية للمشروع لأكثر من 100،000 شخص إلى تزايد الطلب على المساكن في المملكة.

في الختام، يعد إطلاق مجموعة روشن لمشروع الفلوة علامة فارقة في التزامها بتحسين نوعية الحياة في المملكة العربية السعودية.

إن تركيز المشروع على الاستدامة والتصميم المعماري الفريد والقدرة على استيعاب أكثر من 100000 شخص يجعله إضافة قيمة لسوق الإسكان في الهفوف والمناطق المحيطة بها.

يعد مشروع الفلوة مثالاً ممتازًا على كيفية مساهمة مجموعة روشن في تحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030 مع تلبية الطلب المتزايد على الإسكان الجيد في المملكة.

مراجعة وتنسيق: أحمد كشك