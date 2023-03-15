الرياض تستضيف المؤتمر الثاني للقطاع المالي

تستعد الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، لاستضافة المؤتمر السنوي الثاني للقطاع المالي.

المؤتمر الذي سيعقد يومي 15 و 16 مارس ينظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي، ممثلين بوزارة المالية وهيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي.

الرياض تستضيف المؤتمر السنوي للقطاع المالي

ويعقد المؤتمر لتعزيز المركز المالي للمملكة وتوفير منصة لعرض العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع.

أكد “أيمن السياري” محافظ البنك المركزي السعودي أن المؤتمر سيكون بمثابة نافذة لعرض آفاق القطاع المالي الحالية والمستقبلية.

باعتبارها أكبر سوق مالي في المنطقة، تجذب المملكة العربية السعودية مستثمرين عالميين منذ عدة سنوات.

سيوفر مؤتمر القطاع المالي فرصة ثمينة لتسليط الضوء على مكانة المملكة في عالم المال وعرض الفرص الاستثمارية العديدة المتاحة.

البنوك العالمية وأصحاب رؤوس الأموال يحضرون مؤتمر الرياض

سيضم مؤتمر هذا العام ممثلين من البنوك الدولية وأصحاب رؤوس الأموال البارزين من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وستساهم مشاركة هؤلاء المستثمرين والخبراء الماليين في تعزيز المركز المالي للمملكة وزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي إلى البلاد.

المؤتمر يهدف إلى تعزيز المركز المالي للمملكة

كما سيوفر المؤتمر منصة للمستثمرين للتواصل والتعرف على فرص الاستثمار الجديدة واكتساب نظرة ثاقبة للقطاع المالي في المملكة.

سيتمكن المشاركون من تبادل الأفكار ومناقشة أحدث الاتجاهات والتطورات في الصناعة، وخلق فرص للتعاون والشراكة.

أكبر سوق مالي في المملكة العربية السعودية لعرض الفرص الاستثمارية

بالإضافة إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار في المملكة، سيعرض المؤتمر أيضًا أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في القطاع المالي.

سيساعد ذلك المستثمرين والخبراء الماليين على مواكبة آخر التطورات واعتماد تقنيات جديدة لتحسين أدائهم المالي.

في الختام، يعد المؤتمر السنوي الثاني للقطاع المالي في الرياض حدثًا مهمًا سيساعد في تعزيز المركز المالي للمملكة وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلى البلاد.

بمشاركة البنوك الدولية وأصحاب رؤوس الأموال، يعد المؤتمر بأن يكون حدثًا مثيرًا وغنيًا بالمعلومات من شأنه أن يسلط الضوء على العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في أكبر سوق مالي في المملكة العربية السعودية.

مراجعة وتنسيق: أحمد كشك