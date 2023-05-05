وزارة الموارد البشرية توضح متى يتم صرف الضمان بأثر رجعي

خدمة العملاء في وزارة الموارد البشرية أوضحت متى يتم صرف الضمان بأثر رجعي، وذلك بالتزامن مع قيام عدد كبير من المستفيدين بتقديم طلب اعتراض بخصوص نتائج الأهلية، التي تم الإعلان عنها من جانب الوزارة مؤخرًا، وفي إطار ذلك أوضحت موعد إيداع الدعم بأثر رجعي بمجرد قبول الطلب، وذلك بعد التأكد من استحقاق صاحب الطلب للدعم المقدم من البرنامج؛ لذا سنشير بالتفصيل إلى جميع ما تم كشفه رسميًا من جانب الوزارة حول هذه النقطة خلال السطور التالية.

متى يتم صرف الضمان بأثر رجعي؟

في إطار حرص الوزارة على تيسير الأمر على المستفيدين، كشف البرنامج عن الحالات التي يتم خلالها فقط صرف الضمان بأثر رجعي.

وهي جميع القائمين بتقديم طلب اعتراض، على أن تظهر النتيجة الخاصة بالطلب.

فقد أشارت إلى أنه في حالة قبوله يتم صرف دعم الضمان الاجتماعي بأثر رجعي، وذلك من يوم صدور الأهلية الخاصة به حتى يوم تقديم طلب الاعتراض، على أن يكون الصرف بأثر رجعي في حدود خمسة أشهر فقط.

كيفية تقديم طلب اعتراض الضمان الاجتماعي

من خلال الموقع الرسمي تم إتاحة تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي، باتباع مجموعة من الخطوات، وهي:-

الذهاب بعد الاتصال بشبكة الإنترنت إلى منصة الضمان الاجتماعي المطور. تسجيل الدخول بإدخال البيانات اللازمة في الأماكن المخصصة لها. الدخول إلى قائمة الطلبات المتواجدة على المنصة واختيار “تقديم طلب اعتراض”. قراءة كافة أسباب عدم الأهلية. رفع الأوراق الرسمية والمستندات التي تثبت الأهلية. متابعة الخطوات ثم الضغط على “تقديم طلب اعتراض”.

موعد صرف الدعم بعد قبول الطلب

وزارة الموارد أوضحت أن عملية دراستها للطلبات الخاصة بالاعتراض تستغرق مدة زمنية أقصاها 60 يومًا، لتظهر بعدها النتائج التي يتم الاستعلام عنها من خلال موقع الضمان المطور.

على أن يتم نزول قيمة الدعم بأثر رجعي في حساب صاحب طلب الاعتراض بعد قبول الطلب، وذلك بعد قيام الجهات المختصة بدراستها، والتأكد من أهلية المستفيد من جديد وصحة المستندات المرفقة.

حيث يتم إيداعه في حساب الشخص القائم بتقديم طلب الاعتراض في غضون سبعة أيام من تاريخ قبول طلبه.

وفي بعض الحالات تخصص الوزارة يومًا بعينه، يتم فيه إيداع الدعم للأشخاص المقبولة طلباتهم.