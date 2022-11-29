الأحوال الجوية.. تحذيرات باللون الأحمر، أمطار غزيرة وسيول وعواصف في مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك ومناطق أخرى

أصدر المركز الوظني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية تقريره حول حالة الطقس والأحوال الجوية المتوقَّعة اليوم الثلاثاء مع بداية الحالة الماطرة التي تسيطر على أجزاء واسعة من مناطق المملكة وتشمل مناطق تبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرها من مناطق المملكة.

تحذيرات من جريان السيول في تبوك، والمدينة المنورة

وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد تساقط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة وزخات من البرد، تزامناً مع نشاط الرياح الهابطة والمثيرة للغبار والأتربة مُحذِّراً من إمكانية جريان السيول على أجزاء من مناطق تبوك، والمدينة المنورة، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية إضافة إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

ورجَّح المركز أن تمتد الحالة الماطرة القوية مساء اليوم لتشمل منطقة مكة المكرمة والأجزاء الساحلية منها. كما تتشكَّل السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير والباحة وأجزاء من منطقة القصيم.

تحذير باللون الأحمر لـ”تيوك” أمطار وسيول وانعدام مستوى الرؤية

وأصدرت الأرصاد الجوية اليوم تحذيراً باللون الأحمر لمنطقة تبوك حذَّرت خلاله من تأثير العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة وتساقط البَرَد إضافة إلى تشكُّل السيول وانعدام مستوى الرؤية الأفقية في الديسه وتبوك وحالة عمار تستمر حتى الساعة الثالثة عصراً.

عواصف رعدية وأمطار غزيرة في المدينة المنورة

كما أصدر المركز تحذيراً أخر باللون الأحمر لمنطقة المدينة المنورة التي تشهد عواصف رعدية وأمطاراً غزيرة وتساقطاً للبرد إضافة إلى تشكُّل السيول وانعدام مستوى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج في الرايس وينبع حتى الساعة الثالة من عصر اليوم الثلاثاء.

تنبيهات متقدِّمة لـ”مكة المكرمة” أمطار وسيول وضباب

وكانت الأرصاد الجوية قد أصدرت عدداً من التنبيهات المُتقدِّمة لمنطقة مكة المكرمة حذَّرت خلالها من تأثير الأمطار الغزيرة وتساقُط البَرَد، والسيول، وشبه انعدام مستوى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج. في رابغ وثول، إضافة إلى تشكُّل الضباب فوق الشفا والهدا والطائف، والرياح النشطة والسُحب الرعدية على جدة، وتستمر معظم الحالات حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.