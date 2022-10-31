الأحوال الجوية في السعودية.. الأرصاد تُحذِّر من الأمطار الرعدية والضباب مع انخفاض مستوى الرؤية

توقَّع مركز “طقس العرب” ارتفاع نسب الرطوبة السطحية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، فجر وصباح اليوم الإثنين، وحذَّر المركز في تقريره حول الأحوال الجوية في المملكة، من إمكانية تشكّل الضباب في بعض المناطق من سواحل الشرقية ومحافظة النعيرية بالإضافة للمناطق المُتاخمة مع الحُدود القطرية – السعودية.

الأحوال الجوية: أمطار رعدية في مكة المكرمة

كما رجَّح المركز انخفاض درجة الحرارة في المناطق الشمالية الغربية للمملكة مع اقتراب كتلة هوائية مُعتدلة من تلك المناطق، بينما تتأثر المناطق الشمالية بعددٍ من التيارات الهوائية الحارَّة التي تُسبب ارتفاعاً واضحاً في درجات الحرارة شمالاً.

وتوقَّع طقس العرب أن تتكاثر كميات من السُحب على ارتفاعات مُختلفة جنوب غرب المملكة، مع هطول زخات من الأمطار ساعات الظهر والمساء على أجزاء من مُرتفعات مكة المكرمة.

انخفاض درجة الحرارة خلال الأيام القادمة

يتحول الطقس ليلاً إلى مُعتدل الحرارة في أغلب المناطق، ومائلاً للبُرودة في المناطق الشمالية الغربية والمُرتفعات الجنوبية الغربية، قبل أن تتعمق الكتلة الهوائية مُعتدلة الحرارة والرطبة تدريجياً خلال الأسبوع لتشمل عموم المناطق الشمالية والشمالية الوسطى تدريجياً خلال منتصف ونهاية الأسبوع، وتصل إلى المناطق الوسطى والعاصمة الرياض مع عطلة نهاية الأسبوع.

الأرصاد الجوية تُحذِّر من الأمطار الرعدية والضباب

بدوره أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة عدداً من التنبيهات حول حالة الطقس اليوم في مناطق مكة المكرمة وعسير والشرقية، حيث حذَّر المركز مناطق مكة المكرمة وعسير من تأثير الأمطار الرعدية ونشاط الرياح السطحية. في كلٍّ من الطائف والهدا، والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الثامنة من مساء الاثنين.

كما حذَّر المركز المنطقة الشرقية من تأثير الضباب وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية. في كلٍّ من الجبيل والخُبر والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق ورأس تنورة، خلال ساعات الصباح الباكر.