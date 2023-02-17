القبض على شخص هدد بتفجير السفارة السعودية في الجزائر

ألقت قوات الأمن الجزائرية، القبض على شخص يشتبه في تهديده بتفجير مقر السفارة السعودية في الجزائر، ولم تكشف القوات أي معلومات شخصية عنه.

قالت السفارة السعودية، إنها تلقت اتصالا مساء الأربعاء من شخص هدد بشكل مباشر بتفجير مقرها؛ ثم أخطرت السفارة السلطات الجزائرية التي حددت المشتبه به واعتقلته.

وجددت السفارة في بيان لها ثقتها في قوات الأمن الجزائرية، التي لا تتردد في حماية السفارة وموظفيها من مثل هذه التهديدات وتقديم من يفعل ذلك للعدالة.

وقال التلفزيون الرسمي الجزائري، نقلا عن قوات الأمن، إن المشتبه به، الذي لم يتم الكشف عن تفاصيله الشخصية، سيتم توجيه الاتهام إليه بعد إجراء الفحوصات الطبية والنفسية.