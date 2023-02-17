أخبار السعودية

القبض على شخص هدد بتفجير السفارة السعودية في الجزائر

محمد عبد الحميد

ألقت قوات الأمن الجزائرية، القبض على شخص يشتبه في تهديده بتفجير مقر السفارة السعودية في الجزائر، ولم تكشف القوات أي معلومات شخصية عنه.

السفارة السعودية

قالت السفارة السعودية، إنها تلقت اتصالا مساء الأربعاء من شخص هدد بشكل مباشر بتفجير مقرها؛ ثم أخطرت السفارة السلطات الجزائرية التي حددت المشتبه به واعتقلته.

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وجددت السفارة في بيان لها ثقتها في قوات الأمن الجزائرية، التي لا تتردد في حماية السفارة وموظفيها من مثل هذه التهديدات وتقديم من يفعل ذلك للعدالة.

وقال التلفزيون الرسمي الجزائري، نقلا عن قوات الأمن، إن المشتبه به، الذي لم يتم الكشف عن تفاصيله الشخصية، سيتم توجيه الاتهام إليه بعد إجراء الفحوصات الطبية والنفسية.

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محمد عبد الحميد

كاتب ومحرر صحفي لدى نجوم مصرية، يكتب في قسم أخبار مصر والسعودية، يدرس إعلام وكتب في الكثير لدي المواقع الإلكترونية الإخبارية ومن أهمهم موقع مصر فايف.

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