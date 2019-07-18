qiyas نتائج قياس القدرات 1440: رابط نتيجة اختبار القدرة المعرفية وزارة العدل للتوظيف

ظهور نتائج قياس القدرات 1440 برقم الهوية عبر الرابط الرسمي لبوابة القياس الإلكترونية، وقد تم تفعيل رابط الاستعلام عن نتائج القدرة المعرفية يوم الخميس 18 يوليو 2019 كما تم الإعلان مسبقاً عبر الحساب الرسمي للموقع علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وجاءت تلك الاختبارات ضمن الشروط المرجوة في التقديم إلي وظائف وزارة العدل، حيث كان من الشروط اجتياز اختبارات القدرات المعرفية عبر مركز قياس الوطني، وبالفعل تقدم منذ أسابيع قليلة مضت عدد لا بأس به من الخريجين والخريجات الراغبين في الحصول علي الوظائف الإدارية في الوزارة، والآن قد ظهرت نتائج قياس 1440 رسمياً ونرفق إليكم الرابط الرسمي للاستعلام.

نتائج قياس qiyas اختبار القدرة المعرفية

جاء خلال الساعات الماضية تزايد في البحث عن نتيجة الاختبارات كما صرح المركز عبر حسابه الرسمي، لكن لم يتم تفعيل رابط الاستعلام عن النتائج سوي الآن، ونظهر إليكم آلية تصحيح الاختبارات وإصدار النتائج من المركز الوطني للقياس بالصورة التالية.

يظهر لنا خلال الشرح المبسط المرفق بالصورة المراحل المختلفة التي تمر بها عملية تصحيح الاختبارات، مما يدل أن المركز يهتم بالشفافية والحيادية لإصدار نتائج القدرات عبر بوابة قياس الرسمية، والآن نرفق إليكم الرابط الخاص بها للاستعلام.

رابط قياس نتائج القدرة المعرفية للاستعلام

يمكنكم الآن بعد تفعيل الرابط الرسمي الحصول علي نتائجكم، فعند الدخول علي الرابط التالي، رابط مركز القياس الوطني qiyas، وإدخال البيانات الخاصة بكم يمكنكم الاستعلام عن نتائج القدرات الخاصة بكم بكل سهولة.