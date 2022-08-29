دائما ما يحتاج المواطن السعودي مراجعة المراكز التابعة للأمن العام وبدلا من الذهاب إلى مؤسسات الأمن يمكنهم الدخول إلى رابط استعلام الأمن العام أفراد 1444، وهكذا يتم منح المواطن السعودي هامشا أكبر من الحرية حيث يتم توفير الوقت والجهد، خصوصا مع توجه المملكة إلى اعتماد التكنولوجيا الرقمية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن وظائف الأمن العام، وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت سابقا عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء لديها، ويمكن للمهتمين الاستفسار عن ذلك بواسطة الولوج إلى رابط استعلام الأمن العام أفراد 1444.

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول في وظائف الأمن العام 1444

يُمكن للمتقدمين على وظائف الأمن العام للرجال والنساء 1444 أن يقوموا بالاستعلام عن النتائج الخاصة بهم لدى صدورها بواسطة اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى بوابة أبشر توظيف إدخال اسم المستخدم. كتابة كلمة المرور. الضغط على تبويب نتيجة القبول. إدخال رقم هوية المستفيد. كتابة تاريخ الميلاد. الخالة الاجتماعية تعبئة كافة البيانات المطلوبة. الضغط على تبويب اختيار الوظيفة. تحديد الوظيفة الخاصة بالمستفيد. الضغط على عرض. ستظهر النتيجة في صفحة خاصة.

خطوات الاستعلام عن معاملة لدى الأمن العام 1444

يستطيع المواطن السعودي الاستعلام عن كافة المعاملات الخاصة بالأمن العام بواسطة موقع وزارة العدل السعودية مع اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة العدل السعودية.

اختيار تبويب الخدمات الإلكترونية.

الضغط على استعلام عن معاملة.

الضغط على تبويب الدخول إلى الخدمة.

إدراج رقم المعاملة.

تعيين التاريخ الهجري للمعاملة.

كتابة رمز التحقق المرئي.

الضغط على كلمة تحقق.

ستظهر نتيجة المعاملة أمامك.

كيفية الاستعلام عن معاملة الأمن العام 1444 بواسطة أبشر

الولوج إلى منصة أبشر الإلكترونية. الضغط على تبويب أبشر للأفراد. الضغط على دليل الخدمات. اختيار الفهرس. الضغط على الأمن العام. الضغط على تبويب الاستعلامات الإلكترونية. تعبئة البيانات المطلوبة.

طريقة الاستعلام عن نتائج ترقيات الأفراد عناصر الأمن العام 1444

الدخول إلى منصة مسار.

إدخال اسم الفرد.

كتابة كلمة المرور.

تسجيل الدخول بواسطة منصة النفاذ الوطني الموحد.

الضغط على تبويب أفراد.

الضغط على الترقيات.

اختيار بدأ الخدمة.

تعبئة المعلومات اللازمة.

تنفيذ كافة الطلبات والتعليمات.

ستفتح صفحة خاصة فيها النتيجة.

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