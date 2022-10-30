متى يُفتح الفحص الدوري في السعودية؟
تقدم الإدارة العامة لهيئة المرور بالمملكة، خدمة الفحص الفني للمركبات الخاصة الجديدة، بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة، ثم تُفحص بعد ذلك سنويًّا، أما مركبات النقل العام، فيتم فحصها أيضًا بعد سنتين من إصدار الترخيص لها، ومن ثم تُفحص سنويًّا، بالإضافة إلى أن المحطات تستقبل أي مركبة يرغب صاحبها في فحصها.
ما هي رسوم الفحص الدوري؟
تختلف قيمة رسوم الفحص الدوري حسب نوع السيارة، كالتالي:
- تبلغ رسوم الفحص الدوري للمركبة 83.95 ريالًا سعوديًّا، شاملة الضريبة.
- أما رسم المعاينة للشاحنة الصغيرة، فيبلغ 110.4 ريالات سعودية.
- ويبلغ رسم المعاينة للشاحنة المتوسطة 162.15 ريالًا سعوديًّا.
- فيما تبلغ رسوم الفحص للشاحنة الكبيرة 235.75 ريالًا سعوديًّا.
- ورسوم الفحص للحافلة الصغيرة، تبلغ 110.4 ريالات سعودية.
- أما رسوم الفحص للحافلة المتوسطة، فتبلغ 162.15 ريالًا سعوديًّا.
- ورسوم الفحص للحافلة الكبيرة تبلغ 235.75 ريالًا سعوديًّا.
- فيما تبلغ رسوم الفحص الدوري للسيارة 27.6 ريالًا سعوديًّا.
- أما رسوم إعادة الفحص لشاحنة البيك أب، فتبلغ 33.3 ريالًا سعوديًّا.
- وتبلغ رسوم إعادة الفحص للشاحنة المتوسطة 48.3 ريالًا سعوديًّا.
- رسوم إعادة الفحص للشاحنة الكبيرة 71.3 ريالًا سعوديًّا.
- فيما تأتي رسوم إعادة الفحص للحافلة الصغيرة بـ33.5 ريالًا سعوديًّا .
- أما رسوم إعادة الفحص للحافلة المتوسطة، فتبلغ 48.3 ريالًا سعوديًّا.
- وتبلغ رسوم إعادة الفحص للحافلة الكبيرة 71.3 ريالًا سعوديًّا.
مواعيد فتح الفحص الدوري
تحدد كل منطقة مواعيد محددة لفتح الفحص الدوري للسيارات بها، وهي كالآتي:
- فرع نجران: يعمل من الأحد إلى الخميس، بدءًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويعمل السبت من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.
- فرع الرياض: يعمل من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً، والسبت من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.
- فرع مكة المكرمة: من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً، والسبت من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساء.
- فرع جدة: يعمل من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر مساءً، والسبت من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.
- فرع الدمام: من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً، والسبت من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.
- فرع تبوك: من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً، والسبت من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.
- فرع الطائف: من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً، والسبت من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.