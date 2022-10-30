متى يُفتح الفحص الدوري في السعودية؟

تقدم الإدارة العامة لهيئة المرور بالمملكة، خدمة الفحص الفني للمركبات الخاصة الجديدة، بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة، ثم تُفحص بعد ذلك سنويًّا، أما مركبات النقل العام، فيتم فحصها أيضًا بعد سنتين من إصدار الترخيص لها، ومن ثم تُفحص سنويًّا، بالإضافة إلى أن المحطات تستقبل أي مركبة يرغب صاحبها في فحصها.

تختلف قيمة رسوم الفحص الدوري حسب نوع السيارة، كالتالي:

أما رسوم إعادة الفحص للحافلة المتوسطة، فتبلغ 48.3 ريالًا سعوديًّا.

أما رسوم إعادة الفحص لشاحنة البيك أب، فتبلغ 33.3 ريالًا سعوديًّا.

تحدد كل منطقة مواعيد محددة لفتح الفحص الدوري للسيارات بها، وهي كالآتي:

فرع الرياض: يعمل من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً، والسبت من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.

فرع نجران: يعمل من الأحد إلى الخميس، بدءًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويعمل السبت من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.

فرع مكة المكرمة: من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً، والسبت من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساء.

فرع جدة: يعمل من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر مساءً، والسبت من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.

فرع الدمام: من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً، والسبت من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.

فرع تبوك: من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً، والسبت من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.