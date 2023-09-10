قائمة المطالب الفلسطينية لدعم اتفاق التطبيع بين السعودية وإسرائيل

قدمت السلطة الفلسطينية قائمة مفصلة بمطالبها إلى السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لصالح الفلسطينيين، بهدف دعم اتفاق التطبيع مع المملكة، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الغربية.

نتنياهو وبايدن ومحمد بن سلمان - مصدر الصورة: يوتيوب

وتم عقد اجتماع في الرياض بوجود كبار المسؤولين الفلسطينيين، بما في ذلك ماجد فرج، رئيس المخابرات الفلسطينية، وحسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مع مستشار الأمن القومي السعودي، وفقًا لمسؤول فلسطيني كبير يعرف المناقشات.

وذكر المسؤول الفلسطيني لشبكة “بي بي سي” أن المطالب تشمل النقاط التالية: نقل أجزاء من الضفة الغربية، التي تحت الاحتلال الإسرائيلي حاليا، إلى سلطة الفلسطينية، ووقف النمو الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، واستئناف الدعم المالي السعودي للسلطة الفلسطينية الذي توقف منذ عام 2016 وانقطع تماما قبل ثلاث سنوات، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس التي أغلقتها الإدارة السابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واستئناف المفاوضات التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل والفلسطينيين، وتوقفت خلال وزارة الخارجية بقيادة جون كيري في عام 2014.

وذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن مسؤولين أمريكيين وفلسطينيين قاموا بزيارة إلى الرياض أمس الأربعاء لإجراء محادثات حول إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل، مع تقديم تنازلات إسرائيلية للفلسطينيين وتوفير ضمانات أمنية أمريكية للمملكة.

يأتي هذا الاجتماع في السعودية هذا الأسبوع قبل اجتماع محتمل بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين في الهند في نهاية هذا الأسبوع.