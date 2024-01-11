NHC تحتفل بتخريج دفعتها الثالثة من برنامج واعد

قامت إدارة الهيئة الوطنية للإسكان NHC بالإحتفال بتخريج 85 خريجًا وخريجة من طلاب الدفعة الثالثة من برنامج واعد الخاص بتطوير الكوادر السعودية الشابة من حديثي التخرج من الحاصلين على البكالوريوس والماجستير في التخصصات الهندسية، وتقنية المعلومات، وتطوير البرمجيات، وإدارة المشاريع وتجربة المستخدم، وتخصصات الموارد البشرية، والمالية، وإدارة الأعمال، إضافةً إلى القانون، والتخصصات ذات الصلة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ محمد بن صالح البطي في المركز التفاعلي بضاحية خزام بالرياض.

حفل تخرج طلاب النسخة الثالثة لبرنامج واعد _مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

النسخة الثالثة لبرنامج واعد

وجاءت النسخة الثالثة لـ واعد إستمرارًا وتكاملًا للدفعات السابقة وتحقيقًا لرؤيته في الاستثمار بتنمية الجيل القادم من حديثي التخرج في مختلف التخصصات والجامعات، وذلك من خلال برنامج التدريب على رأس العمل والذي يشتمل على أساليب مختلفة للتدريب وإعدادهم للعمل بمهنية عالية، ودعم سوق العمل بمخرجات احترافية والإسهام في إثراء صناعة التطوير العقاري ودعم سوق العمل السعودي بسواعدٍ طموحه، حيث أتموا دورات تدريبية مكثفة ومتخصصة مع إتاحة فرصة التدريب العملي لهم مع المتخصصين وأصحاب الخبرة فيNHC.

توفير مزايا تنافسية للمتدربين

وفي هذا السياق نجح البرنامج في توفير العديد من المزايا التنافسية للمتدربين تمثلت في مكافآت شهرية مجزية، وتأمين طبي، ومكافأة التخرج لمجتازي البرنامج بنجاح، إضافة إلى البحث وتوفير فرص وظيفية للمتدربين بعد التخرج.

الشركة الوطنية للإسكان

تجدر الإشارة إلى أن الشركة الوطنية للإسكان صممت البرنامج وفق خطة خمسية تستهدف تدريب وتأهيل أكثر من 500 مرشّح من حديثي التخرج حتى عام 2025، ويأتي ذلك ضمن جهودها المبذولة لدعم وتنمية المحتوى المحلي ببرامج تدريبية تستقطب من خلالها المواهب المستقبلية الشابة وتمكّنهم من العمل باحترافية واكتساب خبرات ومهارات متعددة في مجالات متنوعة عبر العمل مع أصحاب الخبرات العالية، التي بدورها ستسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتتبوأ المملكة مكانة ريادية على جميع الأصعدة وتكون في مقدمة دول العالم.