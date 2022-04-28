شروط ونموذج طلب منحة الأرض من الديوان الملكي

نموذج طلب منحة أرض من الديوان الملكي من أكثر الأمور التي يتم البحث عنها من قبل الكثير من الأشخاص حيث حرص الديوان الملكي على أن يوفر مختلف المساعدات إلى المواطنين ذو الدخل المنخفض ومن أبرز تلك المساعدات قطعة أرض مجانية ولكن هناك بعض الشروط والخطوات التي يلزم اتباعها من أجل الاستفادة من تلك المساعدة ومن خلال مقالنا اليوم سنقدم إليكم كل ما يخص الديوان الملكي.

خطوات الحصول على منحة أرض مجانية من الديوان الملكي:

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل من الاستفادة من المنحة المجانية المقدمة من الديوان الملكي وإليكم في السطور الآتية الخطوات الخاصة بالتقديم على المنحة:

أولًا على المواطن أن يقوم بالولوج إلى الرابط الرسمي الخاص بوزارة الشئون البلدية والقروية https://momrah.gov.sa/ar.

بعد ذلك يتم النقر على قائمة الخدمات الإلكترونية المتواجدة.

ثم يتم كتابة كافة البيانات الشخصية مع استكمال النموذج الذي سيظهر على الشاشة.

يلزم أن تكون البطاقة الخاصة بالمواطن سارية.

القيام بالنقر على أمر الأراضي المجانية.

بعد ذلك يتم رفع كافة المستندات والصور المطلوبة.

ثم يتم النقر على أمر إرسال الطلب.

قبل أن يتم إرسال الطلب يفضل أن يتم مراجعة كافة البيانات مع التعديل عليها وذلك في حالة تواجد أي أمر خاطئ.

يقوم الديوان الملكي باستقبال كافة الطلبات ثم يتم المراجعة واستنتاج الفئات الأكثر احتياج في مدن المملكة العربية السعودية ثم يتم تقديم المساعدة لها على الفور.

بعد ذلك يتم منح كافة الأراضي بالمكان من أجل أن يتم بناء وحدة سكنية.

بكل سهولة يمكن التواصل مع المؤسسة من أجل الاستفسار عن أي خدمة من خلال الاتصال بالرقم التالي 920030003.

شروط الحصول على منحة الديوان الملكي:

أعلنت مؤسسة الديوان الملكي عن الشروط التي يلزم توافرها من أجل الحصول على تلك المساعدة: