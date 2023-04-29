الطقس اليوم.. أمطار غزيرة وجريان السيول في عددٍ من المناطق، والحصيني يوضح صفات موسم “الكنة” الذي يبدأ السبت

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية تقريره حول حالة الطقس اليوم السبت في مختلف مناطق المملكة، وتوقَّع المركز استمرار تساقط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة يرافقها زخَّات البَرَد وجريان السيول ونشاط الرياح مع توقُّعات بانخفاض درجة الحرارة ما بين “4” إلى “6” درجات مئوية عن الأيام الماضية، تزامناً مع بداية موسم “الكنة” الذي يمتد 39 يوماً.

أمطار غزيرة في نجران وعسير وانخفاض درجة الحرارة اليوم

ورجَّحت الأرصاد السعودية أن يشهد طقس اليوم السبت عدداً من الظواهر الجوية التي يُمكن تلخيصها وفقاً للنقاط التالية:

تساقط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة يرافقها زخَّات البَرَد وتؤدي لجريان السيول مع نشاط الرياح في أجزاء من نجران، وجازان، وعسير والباحة.

تساقط الأمطار الرعدية مع نشاط الرياح التي تحد من مستوى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من الرياض والشرقية.

انخفاض درجة الحرارة على مناطق تبوك، والجوف، وحائل والحدود الشمالية.

نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار والعوالق الترابية في عددٍ من تلك المناطق.

أعلى درجات الحرارة في الأحساء والدمام

وتوقَّع المركز أن تسجِّل كلًّ من الأحساء والدمام أعلى درجات الحرارة اليوم السبت مع 40 درجة مئوية، بينما تكون أقلُّها في القريات مع 9 درجات مئوية، وفيما يلي درجات الحرارة وأبرز الظواهر الجوية المتوقَّعة اليوم في جميع مناطق السعودية.

الحصيني يتوقَّع استمرار انخفاض درجة الحرارة خلال الأيام القادمة

من جانبه توقَّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن يبدأ اليوم السبت انخفاض تدريجي في الحرارة يتراوح بين “4” إلى “6” درجات مئوية يشمل متاطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل وشمال المدينة المنورة والقصيم مرجِّحاً استمرار الانخفاض في درجات الحرارة للأيام الثلاث القادمة.

اليوم بداية موسم “الكنة” وهذه صفاته

وأعلن عضو لجنة تسميات المناخية في المملكة أنَّ اليوم السبت هو بداية موسم “الكنة” وفيه تختفي نجوم الثريا عن الأنظار بسبب وهج الشمس من جهة الغرب على أن تعاود الظهور ابتداءً من فجر الأربعاء 18/ 11/ ١444هـ من الجهة الشرقية مشيراً إلى أن أبرز صفات موسم “الكنة” هي على الشكل التالي:

يمتد موسم “الكنة” 39 يوماً، تنقسم إلى 3 من منازل القمر وهي:”الرشاء، الشرطان، البطين” ومدة كلٍ منها 13 يوم. “الثريا” هي عنقود نجمي لا يرى منها بالعين المجردة إلَّا ست نجوم، أمَّا النجم السابع فيحتاج إلى قوة في البصر لمشاهدته بالعين المجرَّدة. يعتبر موسم “الكنة” مرحلة انتقالية تتسم بالتقلبات الجوية السريعة و تأخذنا بالتدريج من فصل الربيع إلى فصل الصيف. موسم “الكنة” هو أحد مواسم الأمطار في المملكة، وفيها آخر أنواء الربيع يشهد استمرار زيادة النهار ونقص الليل وانحسار الغطاء النباتي تدريجياً. تزداد فيه حاجة الأشجار إلى الماء، ويطيب فيها-خاصةً في آخرها- أكل البطيخ أو الحبحب.