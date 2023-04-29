الطقس اليوم.. أمطار غزيرة وجريان السيول في عددٍ من المناطق، والحصيني يوضح صفات موسم “الكنة” الذي يبدأ السبت
أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية تقريره حول حالة الطقس اليوم السبت في مختلف مناطق المملكة، وتوقَّع المركز استمرار تساقط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة يرافقها زخَّات البَرَد وجريان السيول ونشاط الرياح مع توقُّعات بانخفاض درجة الحرارة ما بين “4” إلى “6” درجات مئوية عن الأيام الماضية، تزامناً مع بداية موسم “الكنة” الذي يمتد 39 يوماً.
أمطار غزيرة في نجران وعسير وانخفاض درجة الحرارة اليوم
ورجَّحت الأرصاد السعودية أن يشهد طقس اليوم السبت عدداً من الظواهر الجوية التي يُمكن تلخيصها وفقاً للنقاط التالية:
- تساقط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة يرافقها زخَّات البَرَد وتؤدي لجريان السيول مع نشاط الرياح في أجزاء من نجران، وجازان، وعسير والباحة.
- تساقط الأمطار الرعدية مع نشاط الرياح التي تحد من مستوى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من الرياض والشرقية.
- انخفاض درجة الحرارة على مناطق تبوك، والجوف، وحائل والحدود الشمالية.
- نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار والعوالق الترابية في عددٍ من تلك المناطق.
#فيديو 🎥
أمطار #الحرم_المكي
تصوير: رائد العفيفي pic.twitter.com/LIw0f7S8n9
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) April 28, 2023
أعلى درجات الحرارة في الأحساء والدمام
وتوقَّع المركز أن تسجِّل كلًّ من الأحساء والدمام أعلى درجات الحرارة اليوم السبت مع 40 درجة مئوية، بينما تكون أقلُّها في القريات مع 9 درجات مئوية، وفيما يلي درجات الحرارة وأبرز الظواهر الجوية المتوقَّعة اليوم في جميع مناطق السعودية.
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|الرطوبة المتوقعة
|أهم الظواهر الجوية
|مكة
|37
|24
|55
|سحب رعدية ممطرة
|المدينة المنورة
|34
|21
|30
|رياح نشطة
|الرياض
|35
|19
|50
|غائم جزئي/عوالق ترابية
|جدة
|35
|25
|65
|غائم جزئي
|الدمام
|40
|23
|65
|غائم جزئى / عوالق
|أبها
|23
|11
|95
|امطار متوسطة
|تبوك
|27
|14
|50
|رياح نشطة
|بريدة
|33
|17
|75
|عوالق
|حائل
|27
|14
|75
|رياح نشطة
|الباحة
|23
|11
|95
|امطار متوسطة
|عرعر
|26
|16
|55
|رياح نشطة
|سكاكا
|26
|16
|55
|رياح نشطة
|جازان
|38
|28
|85
|امطار متوسطة
|نجران
|34
|20
|75
|امطار متوسطة
|الخرج
|37
|21
|45
|غائم جزئي
|المجمعة
|33
|18
|45
|عوالق
|وادي الدواسر
|36
|25
|45
|أمطار رعدية
|الدوادمي
|32
|17
|60
|غائم جزئي
|شرورة
|38
|27
|45
|أمطار رعدية
|طريف
|20
|10
|75
|رياح نشطة
|الطائف
|27
|15
|90
|أمطار رعدية
|القنفذة
|34
|27
|85
|أمطار رعدية
|ينبع
|34
|23
|70
|رياح نشطة
|العلا
|30
|17
|30
|رياح نشطة
|الاحساء
|40
|23
|45
|سحب رعدية
|حفر الباطن
|37
|22
|25
|عوالق
|بيشة
|32
|18
|90
|أمطار رعدية
|الوجه
|25
|17
|75
|رياح نشطة
|رفحا
|30
|19
|25
|عوالق
|القريات
|21
|9
|75
|غائم جزئي
|السودة
|16
|10
|سحب رعدية ممطرة
|روضة التنهات
|38
|23
|45
|عوالق
|صحراء الدهناء
|38
|23
|45
|عوالق
|الصمان
|38
|23
|45
|عوالق
الحصيني يتوقَّع استمرار انخفاض درجة الحرارة خلال الأيام القادمة
من جانبه توقَّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن يبدأ اليوم السبت انخفاض تدريجي في الحرارة يتراوح بين “4” إلى “6” درجات مئوية يشمل متاطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل وشمال المدينة المنورة والقصيم مرجِّحاً استمرار الانخفاض في درجات الحرارة للأيام الثلاث القادمة.
اليوم بداية موسم “الكنة” وهذه صفاته
وأعلن عضو لجنة تسميات المناخية في المملكة أنَّ اليوم السبت هو بداية موسم “الكنة” وفيه تختفي نجوم الثريا عن الأنظار بسبب وهج الشمس من جهة الغرب على أن تعاود الظهور ابتداءً من فجر الأربعاء 18/ 11/ ١444هـ من الجهة الشرقية مشيراً إلى أن أبرز صفات موسم “الكنة” هي على الشكل التالي:
- يمتد موسم “الكنة” 39 يوماً، تنقسم إلى 3 من منازل القمر وهي:”الرشاء، الشرطان، البطين” ومدة كلٍ منها 13 يوم.
- “الثريا” هي عنقود نجمي لا يرى منها بالعين المجردة إلَّا ست نجوم، أمَّا النجم السابع فيحتاج إلى قوة في البصر لمشاهدته بالعين المجرَّدة.
- يعتبر موسم “الكنة” مرحلة انتقالية تتسم بالتقلبات الجوية السريعة وتأخذنا بالتدريج من فصل الربيع إلى فصل الصيف.
- موسم “الكنة” هو أحد مواسم الأمطار في المملكة، وفيها آخر أنواء الربيع يشهد استمرار زيادة النهار ونقص الليل وانحسار الغطاء النباتي تدريجياً.
- تزداد فيه حاجة الأشجار إلى الماء، ويطيب فيها-خاصةً في آخرها- أكل البطيخ أو الحبحب.
اللهم أغثنا
4-موسم "الكنة" حدًّا فاصلًا بين الصيف الذي يعبر عن الحر المقبول، والقيظ الذي يعبر عن شدة الحر؛حيث تعتبر من مواسم الأمطار في المملكة،هي فترة تتسم بالتقلبات الجوية السريعة "من غبار وأمطار" ونحوها،وفيها آخر أنواء الربيع تستمر زيادة النهار ونقص الليل
وانحسار الغطاء… pic.twitter.com/TmNdW28beE
— عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) April 29, 2023