أخبار السعودية

بيان الأمن العام السعودي بشأن واقعة تعرض طفلة للتعنيف بالضرب من والدتها

أسامة محمد

أعلن الأمن العام السعودي، من خلال بيان نشره منذ ساعات قليلة أن شرطة المنطقة الشرقية تحقق في حادثة تعرض طفلة للتعنيف بالضرب، وذلك بالتعاون مع وحدة الحماية الأسرية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بيان الأمن العام السعودي بشأن واقعة تعرض طفلة للتعنيف بالضرب من والدتها

شعار وزارة الداخلية السعودية - مصدر الصورة: ويكيبيديا

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وعبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، نشر الأمن العام السعودي مقطع فيديو يُظهر الواقعة، وقد تم تغيير الصوت في الفيديو للتخفي والحفاظ على خصوصية الطفلة، وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أنه تم التحرُّك فورًا بمجرد ورود المعلومات عن الحادثة والتحقق منها بالتنسيق مع وحدة الحماية الأسرية، وأفاد البيان بأن جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالحادثة تمت، وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يعرض هذه الواقعة، خلال الساعات القليلة الماضية بشكل واسع، وعبَّروا عن استيائهم من طريقة التعامل القاسية مع الأطفال، كما ثمَّنوا تحرك قوات الأمن والسلطات في التعامل الجاد مع الحادثة.

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أسامة محمد

صحفي يعمل في مجال الفن بعدد من المواقع الإلكترونية

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