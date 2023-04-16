الشروط وموعد التقديم.. وزارة الدفاع تُعلن عن وظائف عسكرية للرجال والنساء “قريباً” فتح باب التجنيد الموحد

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب التجنيد الموحد للرتب التالية “جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب، حيث صرحت الوزارة عن بدء تلقي طلبات التجنيد الخاص بالجنسين للعام الحالي 1444 هجريا، وقد وضعت وزارة الدفاع العديد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين الرجال والنساء الراغبين بالحصول على وظائف وزارة الدفاع الخاصة بحملة شهادة الثانوية العامة وذلك للعمل في مُختلف قطاعات وزارة الدفاع لتنفيذ وظائف عسكرية مُختلفة في القوات المسلحة البرية والجوية والبحرية، وقوات الدفاع الجوي والصواريخ الاستراتيجية الملكيين، بالإضافة إلى الخدمات الطبية بما يتلائم مع الشاغر الموجودة والتخصصات المطلوبة.

حيث يجب على الرجال الراغبين بالتقديم على الوظائف العسكرية أن تتوافر فيهم الشروط التالية:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من أصل سعودي ونشأ بالمملكة باستثناء من تواجد مع أسرته خارج البلاد من أجل خدمة الوطن.

يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، طيب السمعة، بالإضافة لعدم تعرضه لأحكام قضائية مسبقة في أحد القضايا التي تمس بالشرف.

آلا يقل سن المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد عن السن الذي تحدده الوظيفة المتقدم لها.

أن يكون المتقدم حاصل على الشهادات العلمية المطلوبة.

حصوله على المؤهل الفني المطلوب.

أن تحمل زوجة المتقدم الجنسية السعودية

يُشترط أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية والاختبارات الخاصة بالوظيفة المتقدم لها مثل اللياقة البدنية.

يجب أن ينجح المتقدم باختبار الكشف الطبي.

الطول المناسب لا يقل عن 160 سم ويجب أن يكون متوافق مع الوزن.

على المتقدم ألا يكون قد التحق بأحد الوظائف العسكرية من قبل وتم فصله منها.

كما حددت وزارة الدفاع كذلك أهم شروط التقديم الخاصة بالنساء والتي يجب توافرها من أجل القبول، وشملت ما يلي:

يجب أن تحمل المتقدمة الجنسية السعودية وأن تكون نشأت بالمملكة مع استثناء النشأة خارج البلاد بسبب ظروف العائلة من أجل خدمة الوطن.

أن تتسم بالسمعة الطيبة وحسن السير والسلوك بالإضافة لعدم صدور أحكام قضائية تدينها في جرائم خاصة بالشرف.

أن تجتاز المتقدمة اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

أن تنجح المتقدمة في اختبار اللياقة الطبية.

ألا تكون المتقدمة قد التحقت من قبل بـ وظيفة حكومية

ألا يقل العمر عن 21 عام ولا يزيد عن العمر الأقصى للوظيفة المطلوبة.

أن تتسم المتقدمة بتناسق الجسم حيث يتناسب الوزن مع الطول، وتم تحديد الطول بحد أدنى 155سم.

أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يكافئها.

أن يكون لدى المتقدمة بطاقة هوية مستقلة.

أن تكون متزوجة من سعودي الجنسية.

حصولها على المؤهل الفني المطلوب.

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ويُمكن للأشخاص الراغبين بالحصول على فرصة التوظيف لدى وزارة الدفاع والتجنيد الموحد للرجال والنساء برتبة جندي وحتى رقيب وأشارت وزارة الدفاع عن قرب موعد بدء تلقي الطلبات وسيكون بداية من الأحد 10 / 10 / 1444 هجرياً ويُمكن التقديم إلكترونياً عندما يحين الوقت والولوج إلى الموقع الخاص بواسطة الضغط على التقديم الآن.