“ماكدونالدز السعودية” في بيان لها.. نحن شركة “سعودية 100%” وتؤكد “تبرعها وتضامنها مع القطاع”

أصدرت شركة ماكدونالدز السعودية بيانًا قالت فيه: “نؤكد احترامنا والتزامنا ومراعاتنا الدائمة لوطننا ومجتمعنا، ولا علاقة لنا بما يقوم به وكلاء آخرون خارج وطننا الغالي”، وأضافت الشركة أنها سعودية 100%، مملوكة وتتبع بالكامل لشركة الرياض العالمية للأغذية، وشركة رضا للخدمات الغذائية المحدودة، بالإضافة إلى ذلك، فهي شركة مساهمة يمتلكها العديد من الأشخاص حول العالم، ومنهم عرب ومسلمون.

زبائن ماكدونالدز السعودية المصدر: نعيم الشامي تعديل: نجوم مصرية

أين تذهب أرباح ماكدونالدز السعودية

وبخصوص أرباحها، أوضحت الشركة أن جميع الأرباح تعود إلى الشركتين المشار إليهما أعلاه، وأن الشيء الوحيد الذي يربطها بماكدونالدز العالمية هو السماح في استخدام العلامة التجارية، بالإضافة إلى تزويدها بالخبرة. كما تم التنويه إلى أن ماكدونالدز العالمية تلتزم الحياد ولا تدعم أي طرف ولا تتبنى أي وجهة نظر تجاه أي موقف سياسي كان، وذلك للحفاظ على مصالحها التجارية حول العالم.”

من هو مالك ماكدونالدز السعودية؟

تقوم شركة رضا للخدمات الغذائية المحدودة بإدارة جميع مطاعم ماكدونالدز السعودية في المناطق الغربية والجنوبية من المملكة. وجميع الفروع مملوكة بشكل تام للسعودية، وجميع الاستراتيجيات والخطط التجارية يتم اتخاذها محليًا، بالإضافة إلى استثمار عوائد المطاعم في تنمية الاقتصاد المحلي.

بيان توضيحي من ماكدونالدز السعودية pic.twitter.com/mWPSnWzje2 — ماكدونالدز السعودية – الوسطى والشرقية والشمالية (@McDonaldsKSA) October 14, 2023

تاريخ ماكدونالدز السعودية:

تأسست ماكدونالدز السعودية عام 1993.

افتتحت الشركة أول مطعم لها في مدينة الرياض.

شهدت الشركة نموًا كبيرًا، حيث افتتحت أكثر من 232 مطعمًا في جميع أنحاء السعودية.

منتجات ماكدونالدز السعودية:

تقدم ماكدونالدز السعودية العديد من المنتجات، مثل البرجر، والبطاطا المقلية، والسلطات، والمشروبات.

تقدم الشركة أيضًا بعض المنتجات الخاصة بالسعودية، مثل “برجر اللحم المقدد السعودي” و”المرقوق”

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