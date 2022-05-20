التسجيل في منصة التوظيف المرن marn بنظام الساعة

تعتبر منصة العمل المرن واحدة من المنصات الإلكترونية الهامة في المملكة العربية السعودية، والتي تم إعدادها من أجل توفير نظام للتوظيف الذي يخص المواطنين والمقيمين داخل المملكة، فتعتبر منصة مرن هي منصة توظيف قد تم إعدادها للتوظيف الإلكتروني بنظام العمل بالساعة، وتساعد المنصة أيضاً كافة المنشآت التي تعمل في المملكة من توفير العمالة البشرية المؤهلة التي تتميز بالكفاءة العالية والخبرة أيضاً وفق أجر أقل من الثمن المرتبط بالتوظيف الدائم، ولا تشترط منصة مرن أن تكون ساعات العمل من خلال صاحب عمل وحيد، ولكن يتوفر شرط أساسي وهو ألا تتعدي ساعات العمل عند صاحب العمل الواحد عن عدد 95 ساعة كل شهر، وسوف نوفر لكم رابط التسجيل بمنصة العمل المرن.

التسجيل في منصة التوظيف المرن

بإمكان جميع الأشخاص الباحثين عن عمل بالمملكة العربية السعودية التسجيل في مرن، بالإضافة إلى قدرة جميع الشركات في المملكة التسجيل في منصة مرن من خلال الخطوات الإلكترونية التالية:

يجب الدخول لمنصة التوظيف التالية: منصة مرن.

النقر علي تبويب تسجيل (حساب جديد في مرن).

في المنصة يجب تسجيل الاسم كاملاً.

النقر علي تحديد جنس المستخدم سواء (ذكر أو أنثي).

كتابة تاريخ الميلاد موضحاً اليوم والشهر والسنة.

توضيح الجنسية التي تخص كل شخص (مواطن سعودي، وافد، قبائل نازحة وغيرها).

كتابة المدينة الحالية التي يقيم بها الشخص.

كتابة رَقَم الجوال الشخصي والبريد الإلكتروني.

الضغط علي التالي.

منصة مرن تطلب تسجيل البيانات الوظيفية التي تخص كل شخص بكل من المؤهل التعليمي وأي خبرات عملية أو علمية، وفي حالة التسجيل للشركات يجب تسجيل بيانات الشركة المطلوبة من جانب المسؤول بشكل صحيح.

يجب تسجيل الاقتراحات التي يفضل الشخص العمل بها لدي صاحب العمل.

ثم الضغط علي إتمام التسجيل.

موعد دفع رواتب العمل؟

حددت وزارة الموارد البشرية بواسطة منصة مرن علي احتساب الرواتب الخاصة بالموظفين بنظام الساعة لجميع الأشخاص المنضمين للمنصة، علي أن يتم دفع الأجور والرواتب عند نهاية كل شهر ميلادي وفق عدد ساعات العمل، مع العلم بأنه يتم تحديد أجر كل شخص وفق نوع المهمة الوظيفية الخاصة بكل شخص عند صاحب العمل ووفق بعض العوامل الأخري التي تحددها مرن.