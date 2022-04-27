صرف مكرمة الملك سلمان بن عبد العزيز 1443 لمستفيدي الضمان الاجتماعي

ينتظر الكثيرين من الشعب السعودي موعد نزول مكرمة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لسنة 1443 هجريا والتي قد قام الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين بإصدار أوامر بصرف المساعدات طوال شهر رمضان المبارك للمواطنين مستحقي الضمان الإجتماعي لمساعدتهم على سد إحتياجات أسرهم في الشهر الكريم، وتسعي الحكومة السعودية بكل جهدها لتحقيق العدالة الإجتماعية والمساواة بين أفراد الشعب السعودي ومساعدة الأسر المحتاجة ماديا والأسر ذات الدخل الشهري البسيط والتي تستحق الحصول على معاش التضامن الإجتماعي ومساعدة الأسر الفقيرة على سد إحتياجتهم من المأكل والملبس والسكن وتزداد هذه المساعدات خاصة في المناسبات القومية للمملكة وفي شهر رمضان الكريم ومواسم الأعياد.

ويتم تحديد قيمة مبلغ المكرمة سنويا بقرار ملكي من الملك سلمان سنويا وهذه السنة قد قام الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين بإصدار مكرمة لمستحقي الضمان الإجتماعي بمبلغ 1.85 مليار ريال سعودي بدون إحتساب الزكاة، حرصا من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين لتوفير إحتياجات الأسر المحتاجة وتوفير حياة كريمة لمنتفعي الضمان الإجتماعي وتدفع المكرمة سنويا قبل دخول شهر رمضان المعظم وقبل صرف معاش التكافل الإجتماعي للمواطنين حتي يتمكن المواطنين من شراء كل إستلزامات أسرهم.

وأعلن الملك سلمان ان موعد صرف المكرمة ابتداء من يوم الاثنين 25 أبريل، 24 من شهر لرمضان لمساعدة المواطنين لقضاء حوائجهم قبل دخول عيد الفطر المبارك وقد قام خادم الحرمين الشريفينبالاعلان عن بإيداع حوالي 2 مليون ريال سعودي في الحساب الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

ويمكن الإستعلام عن موعد صرف المكرمة من خلال الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أو عن طريق رقم الخط الساخن 19911.