الرئيس الأوكراني يصل إلى جدة لحضور القمة العربية

أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصل إلى مدينة جدة لحضور قمة جامعة الدول العربية في السعودية.

وعند وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، كان في استقباله الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصالح بن علي التركي أمين محافظة جدة، ومحمد بن سليمان الجبرين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوكرانيا، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وقال زيلينسكي عبر حسابه على تليجرام: “وصلت إلى المملكة العربية السعودية، وسأتحدث في قمة جامعة الدول العربية، كما سألتقي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأجري محادثات ثنائية أخرى”.

والجدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية تعهدت بتقديم 400 مليون دولار كمساعدات إنسانية لأوكرانيا، وكانت صوتت لصالح قرار الأمم المتحدة الذي يدعو روسيا إلى وقف الغزو والامتناع عن ضم الأراضي الأوكرانية.