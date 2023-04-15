“برنامج قادة 2030” مؤسسة مسك تفتح التسجيل في الدفعتين الخامسة والسادسة

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان مسك في الساعات الماضية عن فتح باب التسجيل في دفعتين جديتين من برنامج قادة 2030 وهما الدفعة الخامسة والسادسة، وذلك بعد النجاح الكبير التي تمكن المؤسسة من تحقيقه في الدفعات السابقة من البرنامج، وتهدف المؤسسة من خلال هذا البرنامج أن تدرب العديد من الشباب في المملكة العربية السعودية على مهارات القيادة وبالتالي رفع مستوى الخبرة والمهارة لديهم، ومن خلال هذا المقال نوضح لكم تفاصيل التسجيل في البرنامج كالشروط المطلوبة ومواعيد التسجيل.

مواعيد التسجيل في البرنامج

بحسب ما أعلنته مؤسسة مسك الخيرية فإن طلبات التسجيل في الدفعة الخامسة والدفعة السادسة من البرنامج متاح تسجيلها في الوقت الحالي، ويستمر التسجيل حتى نهاية شهر مايو القادم 2023، وأما بالنسبة لمواعيد بداية الدفعات فنوضحها لكم في النقاط التالية:

موعد بداية الدفعة الخامسة سوف يكون في يوم 1 من شهر أكتوبر من العام الحالي 2023، وتستمر الدفعة حتى يوم 1 من شهر يوليو للعام المقبل 2024.

أما الدفعة السادسة فمن المقرر أن تبدأ في أول العام الجديد 2024.

شروط التسجيل في الدفعات الجديدة

حددت المؤسسة كذلك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الشباب الذين يرغب في الالتحاق بالدفعات الجديدة من برنامج قادة 2030، ونوضح لكم أهم هذه الشروط من خلال النقاط التالية:

يجب أن يكون الشخص المتقدم للبرنامج من المواطنين السعوديين.

يجب أيضا أن يكون المتقدم للبرنامج من الأشخاص المتقنين للغة الإنجليزية كتابةً وتحدث.

كما يجب أن يكون المتقدم للدفعات الجديدة من الأشخاص ذوي الخبرة في مجال القيادة العليا لفترة 5 سنوات على الأقل.

يجب أن تكون لدى الشخص المتقدم خبرة من عمله في أي من القطاعات بالمملكة، وذلك سواء القطاع العام أو الخاص أو القطاع غير الربحي في المملكة، على ألا تقل فترة عمل المتقدم في أي من هذه القطاعات عن عشرة أعوام.

تنظيم برنامج القادة

أما بالنسبة لتنظيم برنامج قادة 2030 في المملكة فيتم من خلال الشراكة بين مؤسسة مسك وعدد هام من أفضل الأكاديميات المعتمدة دوليا وجامعة إيسادا الإسبانية، وتساعد جميع هذه المؤسسات العالمية في إظهار الكوادر المتميزة في مجال الإدارة كي يتمكنوا من أداء العمل الوطني على أكمل وجه، وكذلك لكي يكونوا من القادة ذوي التأثير العالي في عملهم.

ويحصل الشخص المتدرب من خلال هذا البرنامج على العديد من المهارات القيادية عبر خمسة وحدات تدريبية تتدرج في المستوى حتى يتمكن من تعلم مهارات القيادة واكتشاف نقاط القوة لديه في هذا المجال، أما بالنسبة لفترة البرنامج فتصل إلى تسعة أشهر بحد أدنى، يحصل المتدرب خلالها على تدريب لا يقل عن 25 يوم، ويعتبر هذا البرنامج من أفضل البرامج التي تساهم في تخريج جيل ذو مهارات متطورة تتمكن من الوصول إلى أهداف المملكة العربية السعودية وتحقيق رؤيتها.