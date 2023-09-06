تنبيه هام من السعودية لمواطنيها المقيمين في الكويت

نبهت السفارة السعودية في الكويت، أمس الثلاثاء، المقيمين السعوديين بخصوص تنفيذ قرار جديد لوزارة الداخلية الكويتية بشأن تحصيل المستحقات المالية من الأجانب المقيمين في البلاد، داعية جميع المواطنين السعوديين المقيمين في الكويت إلى سداد أي مديونيات قائمة لديهم لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قبل السفر خارج البلاد.

علم السعودية يرفرف في السماء - مصدر الصورة: CNN

وأوضحت السفارة أنه يمكن سداد المستحقات إما عبر تطبيق الوزارة أو أي تطبيق آخر مريح أو عن طريق المكاتب المتوفرة في المنافذ البرية والجوية والبحرية.

من جانبها، ستبدأ وزارة الداخلية الكويتية تنفيذ قرار تحصيل المستحقات المالية من الأجانب لوزارة المواصلات ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023، وفقًا لتعليمات وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ذات الصلة في تحصيل المستحقات المالية من الأجانب في الكويت.