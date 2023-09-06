أخبار السعودية

تنبيه هام من السعودية لمواطنيها المقيمين في الكويت

أسامة محمد

نبهت السفارة السعودية في الكويت، أمس الثلاثاء، المقيمين السعوديين بخصوص تنفيذ قرار جديد لوزارة الداخلية الكويتية بشأن تحصيل المستحقات المالية من الأجانب المقيمين في البلاد، داعية جميع المواطنين السعوديين المقيمين في الكويت إلى سداد أي مديونيات قائمة لديهم لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قبل السفر خارج البلاد.

تنبيه هام من السعودية لمواطنيها المقيمين في الكويت

علم السعودية يرفرف في السماء - مصدر الصورة: CNN

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وأوضحت السفارة أنه يمكن سداد المستحقات إما عبر تطبيق الوزارة أو أي تطبيق آخر مريح أو عن طريق المكاتب المتوفرة في المنافذ البرية والجوية والبحرية.

من جانبها، ستبدأ وزارة الداخلية الكويتية تنفيذ قرار تحصيل المستحقات المالية من الأجانب لوزارة المواصلات ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023، وفقًا لتعليمات وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ذات الصلة في تحصيل المستحقات المالية من الأجانب في الكويت.

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أسامة محمد

صحفي يعمل في مجال الفن بعدد من المواقع الإلكترونية

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