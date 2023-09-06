السعودية تمدد خفض إنتاج النفط الطوعي لمدة 3 أشهر إضافية

أكد مصدر مسؤول بوزارة الطاقة السعودية، أن السعودية ستمدد الخفض التطوعي لإنتاجها من النفط لمدة ثلاثة أشهر إضافية بواقع مليون برميل يوميًا.

أوبك بلس - المصدر: رويترز

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فمن المتوقع أن يصل إنتاج المملكة العربية السعودية خلال الأشهر المقبلة، (أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر) إلى ما يقرب من 9 ملايين برميل يوميًا.

وأوضح المصدر أن قرار الإبقاء على الخفض التطوعي سيخضع لمراجعة شهرية، حتى يمكن إجراء تعديلات لتعميق التخفيض أو زيادة الإنتاج إذا لزم الأمر.

يعكس هذا التخفيض الإضافي التزام المملكة بتعزيز الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول الأعضاء في أوبك بلس، وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية.

والجدير بالذكر، أن السعودية أخفضت إنتاجها من النفط لأول مرة في شهر يوليو، ثم تم تمديده بعد ذلك إلى أغسطس وسبتمبر، وسيستمر التمديد لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وينتهي في نهاية ديسمبر 2023.