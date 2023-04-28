أخبار السعودية

ولي العهد يحضر نهائي كأس الملك 2023 بين الهلال والوحدة

محمد عبد الحميد

أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان، سيحضر نهائي كأس الملك بين الهلال والوحدة، يوم الجمعة الموافق 12 مايو المقبل في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

نهائي كأس الملك 2023

وسيحضر ولي العهد المباراة التي ستقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويقدم الكؤوس والميداليات الذهبية للبطل والوصيف.

قد يهمك:

بحضور ولي العهد.. تحديد موعد نهائي كأس الملك السعودي 2023 بين الهلال والوحدة

رسالة حب من الفضاء للسعودية.. رائد إماراتي يتغنى ببلاد الحرمين ويهدي هذا فيديو لعيال سلمان (شاهد)

وشكر وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي، الملك سلمان على رعايته لهذا الحدث الرياضي الكبير، وأيضاً شكر ولي العهد الذي سيقدم الجوائز للفريق الفائز.

وقال بن تركي، إن اهتمام القيادة السعودية بمثل هذه الفعاليات يؤكد الدعم غير المسبوق الذي يتمتع به قطاع الرياضة في المملكة، مضيفاً أنه يجسد أيضاً ثقة القيادة في قدرات المملكة على تطوير قطاع الرياضة، والتي تساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

Avatar of محمد عبد الحميد
محمد عبد الحميد

كاتب صحفي مصري حر، يكتب في قسم أخبار مصر والسعودية، يدرس إعلام وكتب في الكثير لدي المواقع الإلكترونية الإخبارية.

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك تعليقاً
أحدث المقالات