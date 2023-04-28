ولي العهد يحضر نهائي كأس الملك 2023 بين الهلال والوحدة

أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان، سيحضر نهائي كأس الملك بين الهلال والوحدة، يوم الجمعة الموافق 12 مايو المقبل في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وسيحضر ولي العهد المباراة التي ستقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويقدم الكؤوس والميداليات الذهبية للبطل والوصيف.

وشكر وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي، الملك سلمان على رعايته لهذا الحدث الرياضي الكبير، وأيضاً شكر ولي العهد الذي سيقدم الجوائز للفريق الفائز.

وقال بن تركي، إن اهتمام القيادة السعودية بمثل هذه الفعاليات يؤكد الدعم غير المسبوق الذي يتمتع به قطاع الرياضة في المملكة، مضيفاً أنه يجسد أيضاً ثقة القيادة في قدرات المملكة على تطوير قطاع الرياضة، والتي تساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.